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Yenikapı-Kirazlı metro hattında ray bakım çalışması yapılacak

İstanbul'da Yenikapı-Kirazlı metro hattında 5 Ağustos'a kadar ray bakım çalışması yapılacak. 22.00-00.00 saatlerinde Otogar-Kirazlı arasındaki seferler gecikmeli olacak.

Güncel
  • 20.07.2024 13:47
  • Giriş: 20.07.2024 13:47
  • Güncelleme: 20.07.2024 13:52
Kaynak: AA
Yenikapı-Kirazlı metro hattında ray bakım çalışması yapılacak

Yenikapı-Kirazlı metro hattında yapılacak ray bakım çalışmaları nedeniyle 5 Ağustos'a kadar 22.00-00.00 saatlerinde Otogar-Kirazlı arasındaki seferler gecikmeli yapılacak.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda ray bakım çalışması yapılacağı belirtildi.

Duyuruda, çalışmalar nedeniyle bugünden itibaren 5 Ağustos'a kadar 22.00-00.00 saatlerinde Otogar-Kirazlı arasındaki seferlerin gecikmeli yapılacağı, saat 06.00 itibarıyla seferlerin normale döneceği kaydedildi.

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