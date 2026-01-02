Yenikapı – Kirazlı Metro Sefer Saatleri: İlk ve Son Tren Saati Nedir, Hafta Sonu Gece Çalışıyor Mu, Hatta Hangi İstasyonlar Var?
M1B Yenikapı – Kirazlı metro hattında ilk ve son tren saatleri nedir, hafta içi seferler kaçta başlıyor ve kaçta sona eriyor? Hafta sonu M1B metrosu gece çalışıyor mu, kesintisiz sefer uygulaması hangi saatler arasında geçerli ve sefer aralığı kaç dakika? M1B metro hattında hangi istasyonlar bulunuyor ve yolcular hangi aktarma noktaları üzerinden diğer hatlara geçiş yapabiliyor? Tüm yanıtlar haberimizde.
İstanbul’un en yoğun metro hatlarından biri olan M1B Yenikapı – Kirazlı Metro Hattı, hem günlük iş trafiği hem de şehir içi ulaşım için kritik bir rol üstleniyor. Vatandaşlar özellikle M1B sefer saatleri, ilk ve son metro saat kaçta ve hafta sonu gece metro çalışıyor mu? sorularının yanıtını merak ediyor. İşte M1B Yenikapı – Kirazlı hattına dair tüm detaylar…
M1B YENİKAPI – KİRAZLI METRO HATTI HAKKINDA
M1B işletmesi, Yenikapı ile Otogar arasında M1A hattı ile ortak işletilmektedir. Otogar’dan sonra ayrılan hat; Esenler ve Bağcılar Meydan üzerinden Kirazlı – Bağcılar istasyonunda M3 metro hattı ile entegre olacak şekilde sonlanır.
M1B SEFER SAATLERİ – İLK VE SON METRO SAAT KAÇTA?
|Dönem
|İlk Tren
|Son Tren
|Hafta İçi
|06:00
|00:00
|Hafta Sonu (Kesintisiz İşletme)
|Cuma 06:00
|Pazar 00:00
Hafta içi 06:00 – 00:00 saatleri arasında düzenli sefer yapılmaktadır.
M1B HAFTA SONU GECE METRO ÇALIŞIYOR MU?
Evet. M1B Yenikapı – Kirazlı metro hattı hafta sonu kesintisiz çalışmaktadır. Cuma sabahı 06.00’da başlayan işletme, Pazar gecesi 00.00’a kadar 66 saat boyunca kesintisiz devam eder.
|Gün
|İşletme Durumu
|Sefer Aralığı
|Cuma – Cumartesi
|Kesintisiz
|30 Dakika
|Cumartesi – Pazar
|Kesintisiz
|30 Dakika
Gece çalışan metro seferlerinde her yarım saatte bir tren hareket etmektedir.
M1B METRO HATTI TEKNİK VE İŞLETME BİLGİLERİ
- Hat Uzunluğu: 26,8 km (Sistem toplam)
- İstasyon Sayısı: 13
- Sefer Süresi: 25 dakika (tek yönde)
- Günlük Yolcu Sayısı: 400.000
- Günlük Sefer Sayısı: 168 (tek yönde)
- Pik Saat Sefer Sıklığı: 4 dakika
M1B YENİKAPI – KİRAZLI METRO HATTI İSTASYONLARI
- Yenikapı
- Aksaray
- Emniyet – Fatih
- Topkapı – Ulubatlı
- Bayrampaşa – Maltepe
- Sağmalcılar
- Kocatepe
- Otogar
- Esenler
- Menderes
- Üçyüzlü
- Bağcılar Meydan
- Kirazlı – Bağcılar
M1B METRO HATTI ENTEGRASYON NOKTALARI
- Yenikapı: M1A, M2, Marmaray, T6
- Aksaray: T1 Tramvay bağlantısı
- Topkapı – Ulubatlı: T4 Tramvay bağlantısı
- Bağcılar Meydan: T1 Tramvay bağlantısı
- Kirazlı – Bağcılar: M3 Metro bağlantısı
M1B Yenikapı – Kirazlı hattında ilk tren saat kaçta?
İlk tren saat 06:00’da hareket etmektedir.
M1B metro hattında son sefer saat kaçta?
Son sefer 00:00’da yapılmaktadır.
M1B hafta sonu çalışıyor mu?
Evet, hafta sonu kesintisiz çalışmaktadır.
Gece metrosunda sefer aralığı nedir?
Gece seferlerinde trenler 30 dakikada bir hareket eder.
M1B Yenikapı – Kirazlı metro hattı, İstanbul’un en yoğun ulaşım akslarından birine hizmet verirken, hem hafta içi düzenli seferleri hem de hafta sonu kesintisiz işletmesiyle büyük kolaylık sağlamaktadır. İlk ve son sefer saatlerini bilerek yolculuk planınızı rahatlıkla yapabilirsiniz.