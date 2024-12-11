Yenikapı’da Dersim rüzgârı esecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) düzenlediği, Dersim’in tarihi, kültürel mirasını ve özgün lezzetlerini geniş bir kamuoyuna tanıtmak amacıyla düzenlenen 'Tunceli Kültür Buluşmaları', 12-15 Aralık 2024 tarihleri arasında İBB Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleşecek.

Etkinlik, Dersim'in ekonomik, sosyo-kültürel ve ekolojik yapısını ele alan paneller, tiyatro gösterileri, şiir dinletileri, folklor gösterileri ve birbirinden özel konserlerle dolu zengin bir program sunacak. 4 gün sürecek buluşma, gelen misafirleri Dersim'in tarihî ve kültürel atmosferiyle tanıştıracak.

YAZARLAR OKURLARLA BULUŞACAK

Kültür Buluşmaları kapsamında Dersimli yazarlar da okurlarla bir araya gelecek. Aralarında BirGün yazarları İbrahim Varlı ve Şükrü Aslan’ın yanı sıra Ali Kaya, Hülya Güntaş, Ozan Kimsesiz, Erdal Yıldırım’ın da olduğu yazarlar kitaplarını imzalayacak, Dersimlilerle bir araya gelecek.

TİYATRO, GÖSTERİLER VE KONSERLER

Etkinlikte tiyatro gösterileri, şiir dinletileri ve konserler de olacak. Buna göre;

• Tiyatro Gösterileri ("Tiyatro Budala", "Kadın Meclisi Tiyatro Oyunu"),

• Şiir Dinletileri (Çiğdem Keleş, Niyazi Yaşar, Mustafa Bakır, Hülya Güntaş),

• Kadın Koro Performansları ("Dersim Kadın Korosu"),

• Mikail Aslan, Pınar Aydınlar, Fulya Koç, Grup İklim, Özlem Taner, Doğan Çelik, Enver Çelik, Mustafa Özaslan, Yılmaz Çelik, Şavaklı Ayşe, Arzu Şahin, Dilan & Erkan Top, Şenol Akdağ’ın aralarında bulunduğu 27 usta ismin konserleri yer alacak.

Dersim’in kültürel mirasını İstanbullularla buluşturmayı amaçlayan etkinlik, tüm kültür-sanat severleri 15 Aralık Pazar gününe kadar Yenikapı Etkinlik Alanı'na bekliyor.