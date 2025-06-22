Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Yenikapı’da intihar girişimi: İstasyon işletmeye kapatıldı

Metro İstanbul, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Yenikapı istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunduğunu, Yenikapı istasyonunun işletmeye kapatıldığını duyurdu.

Güncel
  • 22.06.2025 15:35
  • Giriş: 22.06.2025 15:35
  • Güncelleme: 22.06.2025 15:37
Kaynak: Haber Merkezi
Yenikapı’da intihar girişimi: İstasyon işletmeye kapatıldı
Fotoğraf: AA

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Yenikapı istasyonunda kimliği belirlenemeyen bir kişi intihar girişiminde bulundu.

Hat üzerindeki Yenikapı istasyonu işletmeye kapatıldı.

Metro İstanbul’’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Yenikapı istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Yenikapı istasyonu işletmeye kapatılmıştır. Seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır.”

BirGün'e Abone Ol