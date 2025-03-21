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Yenikapı’da toplanan yurttaşlar Saraçhane’ye yürüyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına karşı Yenikapı’da toplanan İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri sloganlar eşliğinde Saraçhane’ye yürüyor.

Güncel
  • 21.03.2025 19:36
  • Giriş: 21.03.2025 19:36
  • Güncelleme: 21.03.2025 19:39
Yenikapı’da toplanan yurttaşlar Saraçhane’ye yürüyor
BirGün

Ceyda BOSTANCI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının 19 Mart'ta düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınmasına ilişkin eylemler devam ediyor.

Fatih Kocamustafapaşa’da 18:30'da buluşan halk, irade gaspına karşı protesto gerçekleştirdi.

Çevre Tiyatorusu önünde toplanan kitle, Yenikapı’ya doğru yürüyüşe geçti.

Yürüyüşte Fatih halkına Saraçhane çağrısı yapan kitle, ‘Hükümet istifa’, ‘Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz’, ‘Direne direne kazanacağız’ ve ‘Gün gelecek, devran dönecek AKP halka hesap verecek’ sloganları atıyor.

SARAÇHANE'YE YÜRÜYÜŞ BAŞLADI

Yenikapı’da İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri‘yle bir araya gelen yüzlerce kişi buradan Saraçhane’ye doğru sloganlar eşliğinde yürüyor.

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