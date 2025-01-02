Yeniköy’de zeytin katliamına hazırlık: YK Enerji talana doymadı

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Yeniköy’de, Limak Holding ve IC Holding'in iştiraki YK Enerji tarafından zeytin katliamına hazırlık yapılıyor. Daha önce Milas İkizköy’de bulunan Akbelen Ormanı’ndaki zeytinlikleri sökmeye kalkışan ve halkın direnişiyle karşılaşan şirket, bu kez de aynı talanı İkizköy’ün komşu köyü olan Yeniköy’e taşıdı.

Yeniköy Termik Santrali’nin genişletilmesi çalışmaları çerçevesinde şirketin, bölgedeki zeytinliklerin bir kısmını satın aldığı belirtildi. Satın aldığı alandaki zeytinleri budamaya başlayan şirketin aynı zamanda satın alamadığı zeytinliklere de kirli su drenajı yaparak tahribat yarattığı öğrenildi. Şirket, hem kesimler yoluyla hem de kirli su drenajı yaparak bölge halkının tarım alanlarını tahrip etmeyi hedefliyor.

KANUN AÇIK

Şirketin, bölgedeki zeytinliklerde tahribat yaratmaya çalışması, Zeytin Koruma Yasası olarak bilinen Zeytinciliğin Islahı Ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun’na açıkça aykırı. Bölgedeki köylüler bu gerekçeyle hem ilçe tarım müdürlüğüne hem de diğer ilgili kurumlara şikayette bulundu. Bölgede söküm hazırlığına başlandığını vurgulayan İkizköylü Esra Işık, “Şu an budama yapıldı ve söküm hazırlığına başlandı. Sonuçta tapusu şirkette olsa bile bir kanun var. Zeytincilik kanunu çok açık ve net söylüyor, ‘Zeytinliğin sahibi kim olursa olsun ve ne olursa olsun zeytine zarar verecek herhangi bir faaliyette bulunamaz’ diye. Biz şikayette bulunduk, olay yerinde ekipler inceleme yapıyor” dedi.

SATMAYANA KİRLİ SU

Şirketin yaklaşık 2 ay önce zeytinliklerle ilgili satın alma işlemlerini gerçekleştirmeye çalıştığını aktaran Işık, “Şirket zeytinliklerin bir kısmını satın alıyor, bir kısmını satın alamıyor. Şirkete zeytinini satmayan köylülerin zeytinliği zarar gördü. Çünkü şirket kirli su drenaj etmiş satın alamadığı zeytinliklere, her yer çamur içinde” diye konuştu.

YAŞATACAĞIZ

Bölge halkının havasının, toprağının, zeytininin zehirlenmesini istemediğini belirten Işık, şunları söyledi: “Burada kimse zeytinlerine zarar gelsin istemiyor. Çünkü onlar bizim geçim kaynağımız. Bizim bölgenin en büyük geçim kaynaklarından bir tanesi zeytincilik. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da bu talana müdahale etmeye, karşısında durmaya ve zeytinlerimizi yaşatmaya devam edeceğiz.”

KİRLİ SULARINI ÇEK ZEYTİNİMDEN

Arazisini satmayan köylülerden Özlem Ayyıldız ise, şöyle konuştu: “Ben toprağımı satmadım, satmak da istemiyorum. Şirket, kirli sularını çeksin benim zeytinliğimden. Satmayacağım yerimi. Gerekirse öleceğim yine vermeyeceğim yerlerimi.”