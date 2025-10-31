Yenilemenin bitmesine saatler kaldı: 1,8 milyon kişi fazladan para ödeyecek

Eski tip ehliyetlerin 1 Ocak 2016'dan itibaren yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre bugün sona erecek.

Bugüne kadar ehliyetini yenileyenlerin toplam sayısı 36 milyonu aştı.

1 milyon 811 bin 12 kişi ise hala eski tip sürücü belgesi kullanmaya devam ediyor.

Eski tip ehliyetler, mesai bitimine kadar 15 lira ödenerek yenilenebiliyor, sonrasında eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak.

1 Kasım itibarıyla B sınıfı ehliyet için yenileme ücreti 7 bin 438 lira 60 kuruşa yükselecek.

A, A1, A2, F sınıfı eski tip sürücü belgesi olanlar, harç, değerli kağıt ve vakıf hizmet bedeli dahil toplam 3 bin 643 lira 10 kuruş, B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M sınıfı eski tip sürücü belgesi olanların da 11 bin 235 lira 60 kuruş yatırmaları gerekecek.

1 Ocak 2016'da verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgelerine geçiş süresi, bugüne kadar dört kez uzatılmış, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bu kez sürenin uzatılmayacağını açıklamıştı.

BAŞVURULARDA ARTIŞ

Bugün Türkiye genelindeki nüfus müdürlüklerine öğle arasına kadar 15 bin 84 kişi ehliyetini yenilemek üzere başvuruda bulundu.

Son 11 günde toplam 152 bin 944 kişi ehliyetini yeniledi.

Nüfus müdürlüklerinde eylülde 64 bin 874, ağustosta 96 bin 134 eski tip sürücü belgesini yenileme başvurusu yapıldı.