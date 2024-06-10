Yenilenen okul binası imam hatip lisesine verilecek

İzmir Karabağlar'da bulunan Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi'nin TOKİ tarafından yenilenen binasının Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne verileceği ileri sürüldü.

BİRGÜN EGE

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi'nin kapatılarak, TOKİ'nin yenilediği lise binasına Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin yerleştirileceği iddia edildi. Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi’nin durumunu İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın bir soru önergesiyle meclise taşıdı.

2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı başında yeni kurulan Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin üç sınıfı “misafir” olarak Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi’ne taşındı. Dönemin okul müdürü ve Karabağlar İlçe Milli Eğitim Müdürü durumun geçici olduğu konusunda güvence verdi. Ancak ertesi yıl Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne 10 yeni sınıf kontenjanı açılırken Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi’ne sadece 1 sınıf kontenjanı verildi. Böylece Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi kendi okul arsalarında ek binaya mahkum edildi.

2017 yılında ise Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi’nin eğitim-öğretim faaliyeti vermek zorunda bırakıldığı ek bina da Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne verilmek istenmiş; Milli Eğitim Bakanlığı’na okulun kapanış yazısı gönderilmişti. Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi’nin kapatılması veli ve öğrencilerin çabalarıyla engellenmişti.

Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi’ne ait olan ama Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin kullandığı ana bina, 2020 İzmir depreminde hasar gördüğü için deprem yönetmeliğine uygun olarak yıkıldı. Daha sonra TOKİ tarafından yürütülen inşaatın projesinde Vali Nevzat Ayaz adı yazmasına rağmen, projede Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi’nin sıkıştırılmış olduğu ek bina görünmediği öğrenildi. Ayrıca inşaatın başlamasıyla birlikte okulun Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne ait olduğu her yerde söylenmeye başladığı ileri sürüldü.

BİNA İMAM HATİP LİSESİ İŞGALİ ALTINDA

Konuyu değerlendiren CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın şunları ifade etti: "Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi’nin arsa ve binası yıllar boyunca bir imam hatip lisesinin işgali altındaydı. Şimdi ise TOKİ tarafından yürütülen inşaat Vali Nevzat Ayaz Lisesi adına yapılırken fiili bir durum yaratılarak bu köklü okul kendi arsasından ve binasından atılmak mı isteniyor? Bakanlık konuyu derhal açıklığa kavuşturmalıdır. Mesele, laik ve bilimsel eğitim talep eden vatandaşların hak ettikleri yeterli sayıda ve kalitede eğitim alacakları eğitim ortamının elinden alınmasıdır. Konunun takipçisi olacağız."