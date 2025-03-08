Yenilenmiş ürün satışına düzenleme

Kullanılmış malın alınmasına ve yenilenmiş ürünün satılmasına yönelik olması koşuluyla, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının reklam ve indirim bütçelerinin yüzde 5'ine kadar olan harcamalar ilgili bütçelere dahil edilmeyecek.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, aracılık sözleşmesinde belirtilmeksizin veya satıcıdan önceden onay alınmaksızın, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da belirtilenlerin üzerinde cayma hakkı süresi belirlenemeyecek.

Aracılık sözleşmesinde belirtilen cezai şartı gerektiren durumun belge ve kayıtlarla tespit edilebildiği durumlar hariç olmak üzere, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı tarafından dahili iletişim sistemi üzerinden satıcından açıklama talep edilmeden cezai şart uygulanamayacak.

Dahili iletişim sistemindeki bilgiler, aracılık sözleşmesi süresince ve aracılık sözleşmesinin sona ermesinden itibaren bir yıl içinde satıcılarca görüntülenebilecek, kaydedilebilecek ve değiştirilmeden kopyalanabilecek.

Satıcıların diledikleri elektronik ticaret pazar yerlerinde faaliyet göstermelerinin kolaylaştırılması amacıyla satışlarına ilişkin verileri aracılık sözleşmesi süresince ve bu sözleşmenin sona ermesinden itibaren bir yıl içinde bedelsiz taşımalarına ve bu verilerle bunlardan elde edilen işlenmiş verilere bedelsiz ve etkin şekilde erişim sağlamalarına imkan tanınacak.

YENİLENMİŞ ÜRÜN SATIŞLARINA YÖNELİK DÜZENLEME

"Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde kullanılmış malın alınmasına ve yenilenmiş ürünün satılmasına yönelik olması koşuluyla, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının reklam ve indirim bütçelerinin yüzde 5'ine kadar olan harcamalar ilgili bütçelere dahil edilmeyecek.

Ayrıca, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının, yurt dışına satış olduğunu beyan ettiği işlemlere dair her türlü bilgi ve belgeyi yetkilisinden ve ilgili kurum ve kuruluşlardan temin etmek, konuya ilişkin denetimlerin gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri almak ve teknik altyapıyı kurmakla yükümlü olduğu hususlarında da düzenlemeye gidildi.