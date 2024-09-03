Yenilikçi adımlar bekliyoruz

Haber Merkezi

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 198. kuruluş yıl dönümü ve 1-7 Eylül “Zabıta Haftası” kapsamında zabıta teşkilatı mensuplarını ağırladı.

İmamoğlu, “Türkiye'de, yerel yönetim anlamında, birçok noktada lokomotifi İstanbul. Ama özellikle yerel yönetim anlamında birinci derecede İstanbul, hep uygulama öncüsü olmuştur, olmak zorundadır. Bu bağlamda sizlerden de yenilikçi adımlar beklemekteyim” dedi. İmamoğlu, zabıta hizmetini “belediyeciliğin ön yüzü” olarak tanımladı.