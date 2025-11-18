Yenimahalle Belediyesi ekiplerinin rastgele iğnesi nedeniyle bazı köpekler öldü, bazıları yaralandı

Ankara'da Yenimahalle Belediyesi'nin sokakta yaşayan köpekleri toplamama girişimi adeta katliama dönüştü. Rastgele atılan iğneler nedeniyle bazı köpeklerin öldüğü, bazı köpeklerin ise yaralandığı bildirildi.

Ankara’nın Yenimahalle ilçesine bağlı Batıkent Cumhuriyet Mahallesi’nde bugün yapılan köpek toplama çalışması, yaşam savunucularının tepkisine yol açtı. Kamuoyunda "katliam yasası" olarak bilinen yasa kapsamında köpekleri toplamaya başlayan Yenimahalle Belediyesi ekiplerinin, köpeklere rastgele iğne atması sonucu bazı köpekler öldü, bazı köpekler ise yaralandı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre bir yavru köpek, atılan iğneyle yaralandı. Olayı fark eden bir hayvanseverin müdahalesiyle yavru köpek hızla veterinere götürülerek tedavi altına alındı.

Mahalle sakinleri, ekiplerin “işinde uzman olmayan, hayvan düşmanı kişilerden seçildiğini” savunarak uygulamaya tepki gösterdi. Rastgele atılan iğnelerin canlara zarar verdiğini belirten vatandaşlar, olayın takipçisi olduklarını ve Yenimahalle Belediyesi’nden konuya ilişkin açıklama beklediklerini ifade etti.