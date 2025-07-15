Yenipazar’da trafik kazası: 3 yaralı

Aydın’ın Yenipazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araç içerisinde sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza Aydın Denizli otoyolu Direcik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 20 AFL 683 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, UMKE, Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kazada yaralanan ve araçta sıkışan E.B, A.Ö ve S.Ö’yü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.