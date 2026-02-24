Yenişehir Belediyesi'ne 4 milyon 692 bin lira ceza
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Mezitli’de ormanlık alana atık döküldüğünü tespit ettiği Yenişehir Belediyesi’ne 4 milyon 692 bin TL idari para cezası uyguladı. Olayla ilgili sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Kaynak: DHA
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Mersin İl Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme yapıldı.
Yapılan incelemede, Yenişehir Belediye Başkanlığı hizmetindeki çöp toplama aracı ile Mezitli Çevlik Mahallesi'ndeki ormanlık alana 9 Şubat'ta atık döküldüğü tespit edildi.
Yenişehir Belediye Başkanlığı'na Çevre Kanunu kapsamında atık dökme fiilinden 4 milyon 692 bin TL idari ceza uygulandı.
Sorumlular hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.