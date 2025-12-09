‘Yenişehir’ ile mülksüzleştirme

Ebru ÇELİK

19 Mart darbe sürecinin ardından hız kazanan Kanal İstanbul konut projesi, bu kez “Yenişehir” adıyla yeni bir ilçe kurulacağı iddiasıyla gündeme geldi. Kanal İstanbul güzergâhı ve İstanbul Havalimanı’nı kapsayan bölgede ilk etapta en az 15 mahallenin yeni ilçe sınırları içinde yer alacağı öne sürülüyor.

Yeni ilçeye dâhil edileceği iddia edilen mahalleler arasında Boyalık, Yassıören, Dursunköy, Sazlıbosna, Şamlar, Baklalı, Çilingir ve Hacımaşlı yer alıyor. Aynı zamanda bölgede Arnavutköy İmrahor ve Başakşehir Şahintepe halkı yıllardır barınma hakları için hem fiili hem hukuki mücadele veriyor. AKP’li belediyelerin ardı ardına hazırladığı imar planlarına karşı açtıkları davaları kazanan yurttaşlar, yeni ilçe iddiaları ve yeni imar uygulamalarının gündeme gelmesiyle yeniden bir belirsizlikle karşı karşıya.

‘Yenişehir’ ilçesi resmi olarak hayata geçirildiğinde ise en az 15 mahallenin halkına ne olacağı sorusuna İmrahor ve Şahintepe Barınma Hakkı Meclislerinin gönüllü avukatlığını yapan Korkamaz Aslan yanıtladı.

Av. Aslan, “Bu devasa proje Kanal İstanbul güzergâhı ile 3. Havalimanı’nı merkeze koyuyor. Başakşehir ve Arnavutköy doğrudan etkileniyor. Şahintepe bunların başında geliyor. Bölge işçi mahallesi ağırlıklı olduğu için, iki yıldır hızlı bir soylulaştırma hamlesi yürütüyorlar. İmrahor dâhil birçok mahallede ada bazlı büyük dönüşüm planları, lüks konutlar, villa tipi yapılar ve ticari alanlar tasarlanıyor” dedi.

YA HİZMET YA GÖÇ

Aslan’a göre ‘soylulaştırma projesi’nin hayata geçirildiğinde, bölgede yaşayan işçi-emekçi yurttaşların orada barınamayacağına dikkat çekti. Aslan, şöyle devam etti: “Hedeflenen yer Hacımaşlı. Ancak Hacımaşlı da yeni kurulacak şehrin içinde yer alıyor. Yani bölge sakinlerinin orada yaşaması sosyo-kültürel olarak mümkün değil. Muhtemelen borçlandırılmış daireler teklif edilecek. Çoğu borçlarla karşı karşıya kalacak ve tutunamayacak. Bir kısmı sosyal konut projelerine taşınabilir. Ama ilçe genelinde kurdukları yaşamı uluslararası sermayeye pazarladıkları için ağırlıklı nüfus zengin kesim olacak. Buna rağmen hizmet sektörü için işçiye ihtiyaç duyacaklar; bu nedenle sınırlı bir bölge halkını işçi olarak tutabilirler. Geri kalan yurttaşlar ise göçe zorlanacak. Zaten nefes alamaz oradaki insanlar.”

Aslan, konuşmasına şu ifadelerle devam etti: “Direncin oluşabileceği alanlara şimdi yaklaşıyorlar. 2025’te ise yeni seçilen muhtarla birlikte baskı arttı. Barınma Hakkı Meclisi’ne yönelik organize bir saldırı başlattılar. Muhtar çok açık biçimde taraf oldu; kendi emlak ofisinin önünde AKP standı açacak kadar. Belediye içinden aldığımız bilgilere göre ocak ayında yeni imar planları gündeme gelecek. İdari süreçte vites artıracaklar. Bizler de Şahintepelilerle gerek fiili gerekse hukuki mücadelelerimizi sürdüreceğiz.”

∗∗∗

HEDEFLERİ BÖLGENİN HAFIZASINI SİLMEK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube II. Başkanı Özgürgün Gürbüz, Yenişehir adı altında yeni bir ilçe kurulması tartışmasının, büyük bir demografi ve mülkiyet dönüşümünün idari altyapısını hazırlamaktan ibaret olduğunu kaydetti. Gürbüz, yeni bir alanın ilçe olarak ilan edilmesi ve bu alanı bütüncül bir “Rezerv Yapı Alanı” adı altında yönetmek, planlama ve yerel yönetim yetkilerinin yerel dinamiklerden koparılarak tamamen merkezi idarenin inisiyatifine bırakılması olarak değerlendirdi.

“Bu yeni tanımın altında yatan en kritik hedeflerden bir tanesi bölgenin tüm hafızasını silmeyi hedefleyen dönüşüm stratejisidir” ifadelerine yer veren Gürbüz, değerlendirmesine şu şekilde devam etti: “Diğer yandan “Yenişehir” kimliği, projenin yaratacağı ekolojik ve sosyal tahribatı ekonomik büyüme ve yabancı yatırım gibi parlak neoliberal kavramların arkasına gizleyen bir meşruiyet kalkanı olarak işlev görüyor. İdari olarak tanımlanmış bu yeni ilçe statüsü ile bölgenin; yaşamın kendi dinamikleri içerisinde sürdüğü, kendi pratiğine sahip bir mekân olmaktan çıkartılarak küresel emlak piyasalarında pazarlanabilir, kullanışlı bir finansal ürüne dönüştürmenin amaçlandığını söyleyebiliriz. Bu araçlarla sermaye birikimi odaklı bu müdahale kalkınma maskesi altında sunuluyor ve yurttaşın mülksüzleştirilmesi süreci ise sanki ulusal çıkarların zorunlu bir gereğiymiş gibi normalleştirilmeye çalışılıyor.”

“Yenişehir projesi; Sazlıdere Barajı gibi kentin kritik su havzalarından birini yapılaşmaya açacak” diyen Gürbüz son olarak şunları söyledi: “İstanbul’un su güvenliğini geri dönülmez biçimde yok edecektir. Kuzey Ormanları’nın ve tarım arazilerinin üzerine kurulacak bu yeni beton kent Marmara Denizi’nin ekolojik dengesini bozacak bir çevre felaketinin tetikleyicisi olacaktır. Bu proje kentin nefes borularını ve su kaynaklarını sermaye birikimi uğruna betona boğan çok boyutlu bir yıkım projesidir. Eğer bu alanda yeni idari sınırlar çizilecekse burada yaşayan yurttaşların veya doğanın refahı için değil, bölgeyi yeni bir yatırım sahasına dönüştürmek için çizileceğini söylemek işten bile değildir.”