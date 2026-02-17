Yenişehir Karacaali’nin bereketli toprakları sanayi baskısı altında

Bursa Yenişehir’in verimli tarım havzalarında yeni bir sanayi projesi daha gündeme geldi. Yenişehir Karacaali mahallesinde verimli tarım arazilerinde 638 parseli kapsayan 454,7 hektarlık alanın Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olarak planlanması kamuoyunda ciddi kaygı yarattı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Yenişehir Çevre Platformu Sözcüsü Erkan Erdem, sürecin şeffaflıktan uzak yürütüldüğünü belirterek planlamanın doğrudan Yenişehir Ovası’nın verimli tarım topraklarını hedef aldığını vurguladı.

Erdem, “Yenişehir Ovası Türkiye’nin en nitelikli tarım alanlarından biridir. 638 parselde toplam 454,7 hektarlık verimli arazinin sanayiye açılması; yalnızca bugünü değil, gelecek kuşakların gıda güvencesini de riske atacak bir karardır.

Meyve bahçeleri, ceviz bahçeleri sökülerek yerlerine fabrikalar mı yapılacaktır? Böyle bir proje için neden tarıma uygun olmayan alternatif alanlar değerlendirilmemiştir?” diye sordu.

Planlamaya ilişkin temel verilerin kamuoyuyla paylaşılmadığını belirten Erdem, şu soruların yanıt beklediğini ifade etti:

Seçilen alanın toprak sınıfı ve tarımsal üretim değeri nedir?

Alternatif, tarıma elverişsiz alanlara yönelik bilimsel bir yer seçimi çalışması yapılmış mıdır?

Projenin su ihtiyacı hangi kaynaktan karşılanacak ve yeraltı–yerüstü su dengesi nasıl korunacaktır?

Ulaşım, çevresel yük ve kümülatif etki değerlendirmeleri kamuoyuna neden açıklanmamaktadır?

Kent yönetiminde şeffaflık ve katılımcılığın zorunlu olduğunu vurgulayan Erdem, “Yenişehir, Yenişehirlilerin iradesiyle planlanmalıdır. Rant amacıyla bölgeden düşük bedellerle arsa toplayıp ardından siyasi güç kullanılarak planlama süreçlerinin yönlendirilmesi kabul edilemez. Tarım, su ve gıda güvenliğini doğrudan etkileyecek kararlar kapalı kapılar ardında alınamaz”

Erdem açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Karacaali’nin bereketli toprakları yalnızca ekonomik bir değer değil, yaşamın kendisidir. Yenişehir’in artık bir metrekare dahi tarım toprağını kaybetme lüksü yoktur. Bu nedenle söz konusu OSB' nin yapılacağı yerin planlaması bilimsel yöntemlerle yeniden değerlendirilmelidir.”