Yenişehir Ovası’na hançer

Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Kirazlıyayla Köyü’nde Meyra Madencilik tarafından yapılmak istenen 2. atık barajı için ÇED sürecinin başlatılması tepki çekti. Çinko-Kurşun-Bakır Zenginleştirme Tesisi ve Atık Barajı Projesi’ne karşı daha önce de dava açan yaşam savunucuları "Buraya yapılacak ikinci bir atık barajı bu bölgeyi, Yenişehir Ovasını tamamen yok eder" diyerek uyarıda bulundu.

Kirazlıyayla Mahallesi mevkiside Meyra Mühendislik Proje ve Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılması planlanan kurşun-çinko-bakır işletme ilave maden atık depolama tesisi projesine iilşkin Çevre Bakanlığı’na sunulan ÇED başvuru dosyasının incelendiği ve projeye ilişkin ÇED sürecinin başlandığının duyurulması yaşam savunucularını harekete geçirdi. Yeni atık barajı projesinin Kirazlıyayla’da 550 metre mesafede oldu ve 130 metre yakınında evlerin olduğu, yaşam alanlarını tehdit ettiği belirtildi.

TESİSİN YERİ TEHLİKELİ

2. atık barajı projesine tepki gösteren Yenişehir Çevre Platformu’ndan yapılan açıklamada, ÇED sürecinin önceki gün başladığını anımsatarak "Tepki göstermemize karşın açılan atık barajında toprak kaymaları olmuştu. Yeni atık barajı istemiyoruz" denildi.

Platform açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

‘‘Şirket, 2019 yılında onay aldıkları ÇED raporuna göre, inşa edilecek atık barajında gereken güvenliği sağlayamadıkları için revize etmişti. Firma hâlâ yeterli güvenliği sağlayamadığı ve izinleri alamadığından için ek bir atık barajı için ÇED süreci başlatı. Bu atık barajı da mevcut atık barajından başka bir yerinde. Firmanın ocak alanı ve atık barajı, köyü kuşatmış durumda. Orada yeni bir atık barajı için izin istiyorlar. Ek atık barajının depolama kapasitesi 315 bin metreküp, 37 bin 700 metrekare alanda inşa edilecek. Yani 3.77 hektar gibi bir alan. Bu proje 2019’da başladı. 2021’de atık barajı çalışmaları yapıldı. O günden bugüne o alanları hazırlayamadılar. Zaten mevcut atık barajının heyelan bölgesi olduğunu söylemiştik. Birçok uyarıda bulunduk ama maalesef dinlenmedi. Şimdi ÇED’in tekrar başlaması bunun ispatı. O alanda bir atık barajının yapılması çok tehlikeli. Direkt Yenişehir ovasını tehdit ediyor. 2013’ten itibaren firma ÇED gerekli değildir aldı. 2015’te 273 hektar için ÇED izni aldı. En son 2019’da atık barajı ilave etmek için tekrar ÇED izni aldı. Şimdi 2024’te bu kadar yıldır işte süren davalardan sonra 2024’te de yine ek atık barajı için izin almak isteyen firma ÇED süreci başlatıyor. Yani firmalar ufak küçücük alanlarla gidip böyle devasa büyük projelere döndürüyorlar. Kurumlar da buna göz yumuyor aslında. Kanunun arkasından dolanmak bu.’’