Yenişehir’deki yangın korkuttu

Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Demirboğa mevkiinde çıkan yangın Büyükşehir ve Yenişehir itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.



Olay yerinde incelemelerde bulunan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "Demirboğa sırtlarında kaynak yaparken sıçrayan kıvılcım sebebiyle kısa sürede büyüyen yangın ormanlık alana gelmeden ekiplerimizin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Muhtarımızın bilgilendirmesi ile anında olay yerine ulaşarak gerekli incelemeyi yaptık. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Jandarmaya, büyükşehir ve ilçe belediyemizin ekiplerine teşekkür ediyorum" dedi.