Yer altında ihmal, yer üstünde kavga

Emek Servisi

Doruk Madencilik emekçilerinin direnişlerinin 5'inci, Ankara'ya başlattıkları yürüyüşün 4'üncü günü dün geride kaldı. Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Doruk Madencilik'te çalışan yaklaşık 150 işçi, sendikaları Bağımsız Maden-İş ile eylemlerine devam ediyor.

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası'nın (Bağımsız Maden-İş) öncülüğünde Eskişehir'den Ankara'ya yürüyen işçilerin yolu dayanışmayla açılıyor. İşçiler dün Ankara'nın şehir merkezine yaklaştı. Yöre halkının büyük destekleriyle yürüdüklerini anlatan sendikanın Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, yürüyüşleri boyunca sadece CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun dayanışma ziyaretine geldiğini ifade etti. Sendikacılar da emekçiler de Meclis'teki milletvekillerine seslendi.

VUR VUR İNLESİN ANKARA DİNLESİN

Maden emekçileri, sarı baretlerini yere vurarak "Direne direne, direnişten zafere" ve "Vur vur inlesin, Ankara dinlesin" sloganları attı. Baret vurma eylemi sırasında, yürüyüş boyunca olduğu gibi bölgeden geçen araçlar da kornalar ve ıslıklarla madencilere destek verdi.

Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, "Yeraltında ölüm korkusuyla, yer üstünde ekmek kavgası için mücadele etmeye devam ediyoruz. Bizler çoğunluktayız. Birlik olduktan sonra, beraber olduktan sonra bunları dize getiririz. Karşımıza oyun kurmalarla gelirseniz bugün 150 kişi, yarın Ankara'da binler, milyonlar oluruz" diye konuştu.

SİZ HİÇ EKMEK KAVGASI İÇİN YÜRÜDÜNÜZ MÜ

Meclis'teki vekillere "Siz hiç ekmek için yürüdünüz mü" diye soran Çakır şu ifadeleri kullandı:

"Orada 600 milletvekilinin ne işi var? Bu işçileri savunmayacaksanız, bu çiftçileri savunmayacaksanız, bu emekçileri savunmayacaksanız, bu yerin yedi kat altına giden madencileri savunmayacaksanız ne işiniz var sizin orada? Gelin bu meseleyi bir an önce çözün. İşçi arkadaşlarımızın çoluğu çocuğu evlerinde bekliyor. Bu insanlar günde 25 kilometre yol yürüyorlar, ayaktalar. Sizler hiç yürüdünüz mü? Ekmek kavgası için, iş kavgası için, çocuklarının geleceği için yürüyen bir tane vekil ya da bakan gördünüz mü? Orada oturmak değil, ahkam kesmek değil, bu işçilerin bir an önce meselesini çözün!"

Burada konuşan bir işçi, T. Maden-İş'e seslenerek "2009'dan beri bu işyerinde çalışıyorum. Buraya bir şekilde kayyum atandı TMSF aldı, sonra Sebahattin Yıldız'a satıldı. Sarı sendikalar önümüze geçtiler 300 tane arkadaşımızı kış ortasında ortada bıraktılar. Geçen yıl yine aynısı oldu altı ay ücretsiz izinde kaldık. Sendika isteyen gitsin isteyen gitmesin dedi. Nurettin Akçul, Ergün Atalay hangi arkadaşımıza söylemişler gelin buyurun derdinizi anlatın diye? İçeride 5 maaşımız varken dün demiş biz onların arkasındayız diye. Neredesin Nurettin Akçul, arkamızdaysan gel buraya" dedi.

MAAŞ YOK, ÇALIŞMA KOŞULLARI REZALET

Bir başka Doruk Maden emekçisi de "2016 yılında kayyum, arkasından TMSF, 2022 yılında Yıldızlar SSS Holding'e devredilen şirkette TMSF tarafından hiçbir sosyal hakkımız, tazminatlarımız ödenmedi. Bütün haklarımız devredildi. Bu şirket aldığı yıldan bu tarafa 3 senedir art arda ücretsiz izne gönderdi. Bunlar 3 ay, 6 ay aralarla. 6 ayı aşan arkadaşlarımız oldu. Hak mücadelesi veren arkadaşlarımızı işten çıkarttılar. Kimimizin 5 maaşı, kimimizin 6 kimimizin 8 maaşı var içeride. Maaşlarımız ödenmiyor. Çalışma koşullarımız rezalet durumda. Eski, dökük malzemelerle çalıştırılıyoruz. Evimize ekmek paramızı götüremiyoruz, çoluğumuz çocuğumuz aç. Daha ne zamana kadar devam edeceksiniz böyle? Bu ülkeyi böyle mi yönetiyorsunuz? Bu bakanlıklara sesleniyorum, böyle mi yönetiyorsunuz? Böyle mi arıyorsunuz işçinin hakkını" diye seslendi.

Bir emekçi de Yıldızlar SSS Holding patronu Sebahattin Yıldız'a dikkati çekerek "Banka promosyonu için yollarda değiliz, ek ücret için yollarda değiliz, zam için yollarda değiliz. İçeride 6 aylık maaşımız, kıdem tazminatımız, sendikal haklarımız var. Bunları istiyoruz. En haklı mücadele bizim mücadelemiz Başka bir şey istemiyoruz. Ortadoğu için Netanyahu neyse, buradaki işçiler için Sebahattin Yıldız aynısı" ifadelerini kullandı.

İşçiler ayrıca, dün tutukluluğunun 6'ncı günü olan sendikanın gönüllü avukatı Doğukan Akan'ın da derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı.