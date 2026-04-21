Yeraltı dizisi yeni bölüm yayınlanacak mı? Yanıtı belli oldu!

NOW TV’nin yeni dizisi Yeraltı hakkında ortaya atılan yayından kaldırıldı iddiaları izleyicinin dikkatini bir anda bu yapımın geleceğine çevirdi. Özellikle 11 bölümü geride bırakan diziyle ilgili çıkan haberler sonrası, “Yeraltı dizisi devam ediyor mu?” ve “Yeraltı yeni bölüm var mı?” soruları arama motorlarında öne çıktı. Son gelen bilgi ise izleyicinin merakını büyük ölçüde giderdi.

YERALTI DİZİSİ YENİ BÖLÜMLE EKRANA GELECEK Mİ?

NOW TV yayın akışına göre Yeraltı dizisi 22 Nisan 2026 Çarşamba günü yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Bu bilgi, dizinin yayından kaldırıldığı yönündeki iddiaların ardından gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

Kısacası, mevcut yayın akışı verilerine göre Yeraltı dizisi devam ediyor ve yeni bölümün ekrana gelmesi bekleniyor.

YERALTI DİZİSİ NEDEN GÜNDEME GELDİ?

Dizinin yeniden gündeme taşınmasının temel nedeni, yayından kaldırılacağına dair haberler oldu. 11 bölümü yayınlanan yapım, daha önce MHP lideri Devlet Bahçeli’den de övgü almıştı. Ancak daha sonra yaşanan gelişmeler, dizinin içeriğine yönelik tartışmaları artırdı.

Özellikle Kahramanmaraş’taki okul saldırısı sonrasında, kamuoyunda şiddet sahneleri içeren diziler yeniden tartışılmaya başlandı. Bu süreçte gözler, sert sahneleriyle dikkat çeken yapımlara çevrilirken, Yeraltı dizisi de bu tartışmaların merkezindeki yapımlardan biri oldu.

ŞİDDET SAHNELERİYLE İLGİLİ REVİZYON İDDİASI NE ANLAMA GELİYOR?

Yeraltı dizisiyle ilgili konuşulan bir diğer başlık ise şiddet içeren sahnelerde revizyona gidildiği iddiası oldu. Bu iddia, dizinin tamamen kaldırılmasından çok, içerikte bazı düzenlemeler yapılabileceği yorumlarını beraberinde getirdi.

Şu an için eldeki bilgiye göre, diziyle ilgili en net tablo 22 Nisan 2026 Çarşamba günü ortaya çıkacak. Çünkü yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağına dair tüm tartışmalar, o gün yayın akışı üzerinden kesin biçimde netleşmiş olacak.

YERALTI DİZİSİ DEVAM EDİYOR MU?

Şu anki resmi yayın akışı bilgisine bakıldığında, Yeraltı dizisi devam ediyor görünüyor. Çünkü NOW TV akışında dizinin 22 Nisan 2026 Çarşamba günü yeni bölümle yer aldığı belirtiliyor.

Bu nedenle “Yeraltı final mi yaptı?”, “Yeraltı yayından kaldırıldı mı?” ve “Yeraltı yeni bölüm iptal mi?” gibi sorulara şu aşamada verilen en güçlü yanıt, dizinin yeni bölümüyle ekranda olmasının beklendiği yönünde.

Yeraltı dizisi hakkında çıkan yayından kaldırılma iddiaları izleyicide büyük bir merak oluşturdu. Ancak eldeki bilgiye göre NOW TV’nin yayın akışında Yeraltı dizisinin 22 Nisan 2026 Çarşamba günü yeni bölümüyle yer aldığı görülüyor. Bu nedenle şu an için en net yanıt, Yeraltı dizisinin yeni bölümünün yayınlanmasının beklendiği yönünde. Dizinin geleceğine ilişkin tüm soru işaretleri ise yayın günü birlikte tamamen netleşecek.