Yeraltına indirilen elektrik hattındaki arıza patlamalara neden oldu

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde elektrik hatlarının yer altına indirilmesinin ardından verilen enerji ile birlikte açık olan çukurda peş peşe patlamalar meydana geldi. O anlar kameraya yansırken, enerji kesilerek hattın onarımının ardından mahalleye yeniden elektrik verildi.

Olay, Kızıltepe ilçesi Yenimahalle'de öğlen saatlerinde meydana geldi. 540’ncı sokakta yer altına indirilen elektrik hattına, enerji verilmesinin ardından çalışmanın yapıldığı açık olan çukurda peş peşe patlamalar yaşandı. Çukurun etrafı güvenlik şeridi ile çevrilirken, patlama anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Uzun süren patlamalar mahallede paniğe neden oldu. Enerji şirketi mahalleye giden elektriği keserek, patlamaların yaşandığı çukurda çalışma yaptı. Onarımın ardından mahalleye yeniden elektrik verildi.