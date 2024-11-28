Yeraltında direniş sürüyor

Haber Merkezi

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Termik Santralı ve maden sahalarının özelleştirilmesine karşı madencilerin yeraltında başlattığı direniş 8’inci gününü de geride bıraktı. Çayırhan Maden Ocağı'da, 20 Kasım Çarşamba günü sabah vardiyasının başlamasıyla yeraltına inen yaklaşık 500 madenci ve yeryüzünde onlara destek veren işçiler eylemlerinin 8’inci gününde bölgedeki soğuk hava koşullarına rağmen devam etti.

Dün de direnişin sürdüğü maden ocağına CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Ankara Milletvekilleri Okan Konuralp, Deniz Demir ve Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu direnen madencilere destek ziyaretinde bulundu.

Günaydın, burada yaptığı açıklamada, "An itibarıyla 3 ünite çalışıyor. İşçi arkadaşlarımıza sordum, sendika başkanına, genel sekretere sordum, ‘4’üncü ünitenin çalışmaması için bir neden var mı?’. Hiçbir nedenin olmadığını söylüyorlar. Adeta oraları çalıştırmayarak buraları özelleştirmeye, hatta adını soyadını söyleyerek ifade edelim, peşkeş çekmeye hazırlanıyorlar” dedi.

Bölgenin değerinin 2 milyon dolardan az olmadığını ifade eden Günaydın, “Şu an itibarıyla da 7 firma teklif vermiş. Firmaların kimisinin sahibi AKP’li milletvekili, kimisinin sahibi Kahramanmaraş’ta maden işletiyor. Bunların tamamı işçi haklarını vermeme ya da madenlerde büyük kazalara neden olma konusunda sabıkalı insanlar. Soma’da 300 kardeşimizin ölümünü hatırlıyoruz. Burada bir kamu madenciliği yapmak varken rahat edemiyorlar. İlla buraları birilerine peşkeş çekecekler."