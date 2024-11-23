Yeraltında direniş sürüyor: Bizim olanı vermeyiz

Emek Servisi

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Termik Santralı'nın özelleştirilmesine karşı Türkiye Maden İşçileri Sendikası’nda örgütlü işçilerin öncülüğünde başlayan eylem dün 3’üncü gününü geride bıraktı. İşçilerin yeraltında verdiği mücadele sürüyor.

Maden sahasında nöbetleşe bekleyen işçiler, ANKA’ya konuştu. Özelleştirmelere karşı duracaklarını söyleyen ve 9 yıldır maden işçisi olacak çalışan Kaan Öztürk "Bu zorlu süreçte gerçekten hepimiz yağmur yağış demeden şu soğuklarda mücadelemize devam etmek istiyoruz. Herkes evine ekmek, çocuklarına kıyafet götürmek istiyor. Evlerden çıkartılacağız, 4 ay süre veriliyor" dedi.

BOZKIRIN ORTASINDA GEÇİM MÜCADELESİ

Madenci Murat Gençel, özelleştirme ile mağdur olan madencilerin yaşadıkları sorunları yaşamak istemediğini belirterek, "Biz sahipsiz kalmak istemiyoruz. Özelleştirmede hep sıkıntılar yaşanıyor. Özelleşen şirketler var görüyoruz arkadaşlarımızın canları da yanıyor mağdur olan arkadaşlarımız da var. Aynı şeylerin bizim başımıza gelmesini istemiyoruz. Mağdur kalmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

22 yıllık madenci Ramazan Akan ise madenin varlık satışını "İnsanın kendi ayağına sıkması gibi bir şey" sözleriyle özetleyerek şöyle konuştu: "Bir devletin milletine yapabileceği en büyük zulümlerden bir tanesi diyebilirim. İşte öyle bir olay bu. Nallıhan, Çayırhan, Beypazarı benim çocukluğundan beri burada ekmek yiyen insanlar. Burada bozkırın ortasında bir geçim mücadelesi yapılıyor. Araştırılıp bakılsın devletin dönemdeki iş kazası sayısıyla bir de özel şirketin sayısına bir bakılsa arada uçurumlar var."

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ERDOĞAN ‘‘ENERJİDE BAĞIMSIZIZ’’ DEDİ

Özelleştirmelere karşı yükselen seslerin ulaşmadığı AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan "enerjide bağımsızlık" söylemlerine devam etti. İstanbul Energy Forum’da konuşan Erdoğan, "Yakın tarihte bölgemizde patlak veren krizler, enerjinin ülke ekonomileri için ne kadar hayati olduğunu hatırlatmıştır. Rusya-Ukrayna arasındaki savaş enerji alanındaki dışa bağımlılığın risklerini göstermiştir" dedi. Erdoğan, "Enerji arz güvenliğinin temini konusunda her zaman hazırlıklı olmak gereklidir. Biz de bu anlayışla enerji politikamızı enerji arz güvenliğimizin sağlanması üzerine bina ettik" iddiasında bulundu. Özelleştirmelere rağmen Erdoğan, "Enerjide tam bağımsız Türkiye olarak, eleştirilere aldırmadan yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.