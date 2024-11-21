Yeraltında direniş var: 500 madencinin grevinde 24 saat geride kaldı
Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Termik Santrali’nde özelleştirme kararına karşı maden işçilerinin başlattığı eylem 24 saati geride bıraktı.
Ankara Nallıhan'da Çayırhan Termik Santrali’nde özelleştirme kararına tepki gösteren maden işçilerinin eylemde 24 saat geride kaldı.
Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Termik Santrali’nde yaklaşık 500 işçi, dün (20 Kasım Çarşamba) sabah vardiyasıyla yer altına inerek başlattıkları protestoyu sürdürüyor.
Gece hava sıcaklığının 5 derecenin altına düştüğü bölgede ateş yakarak ısınan yeryüzü işçileri de yer altında eylem yapan arkadaşlarına destek veriyor.
Maden işçilerinin eylemi sabah 08.00 vardiyasındaki işçilerin direnişiyle başladı.
Eylem kısa sürede bölgedeki sivil toplum kuruluşları (STK), siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları ve emek meslek örgütlerinin desteğiyle büyüdü.
SİYASİLERDEN EYLEME DESTEK
Dün başlayan eyleme CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, SOL Parti üyeleri, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, DEM Parti Milletvekili İbrahim Akın, ESP Genel Başkanı Murat Çepni, CHP ilçe yöneticilerinin yanı sıra birçok belediye başkanı destek verdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel de işçilerle dayanışma içinde olduğuna dair destek mesajı paylaştı.
AÇLIK GREVİNE BAŞLAYACAKLAR
Özelleştirme alanındaki termik santralde 1300’ü madende ve 700’ü santralde olmak üzere toplam 2 bin işçi çalışıyor.
Örgütlü oldukları Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Türkiye Maden-İş) aracılığıyla taleplerini ileten işçiler, maden sahasının devlet tarafından işletilmeye devam etmesini istiyor.
İşsiz kalma tehlikesine karşı eyleme geçen madenciler, talepleri karşılanana kadar eylemlerini sürdürecek ve talepleri karşılanmazsa eylem başladıktan 2 gün sonra açlık grevine başlayacak.
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ŞARTNAMEDE GÜVENCE YOK
Geçtiğimiz günlerde ihaleye girmeyi düşünen şirketlere gizlilik sözleşmesi imzalatılarak verilen şartnamede yer alan belirsizlikler ortaya çıkmıştı.
Şartnamenin 17. maddesinde yalnızca kamu çalışanı statüsünde olan personelin Özelleştirme Kanunu kapsamında diğer kamu kurumlarına yerleştirileceği, diğer personellerin bu kapsamın dışında olduğu belirtilmişti. Fakat ne santralda ne de madende kamu işçisi statüsünde çalışan işçi bulunuyor. Özelleştirmenin ardından 2 binin üzerinde işçi hukuken işsiz kalacak. İhaleyi kazanacak şirket Santralin 3’te 2’sini aldığı gibi, 2059 yılına kadar linyit madenlerinin işletmesini de cebine koyacak.
ÖZELLEŞME ÖLÜM DEMEK
Kamuya ait madenler özelleştirildikten sonra toplu işçi katliamları ve hak gasplarıyla gündeme geldi. 13 Mayıs 2014’te 301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma’daki maden işletmesi, 2006 yılında ilk defa özelleştirildiğinde Park Teknik’e verildi. Park Teknik, “İleride telafisi mümkün olmayan olayların çıkma ve yangın ihtimaline karşı” ihaleyi geri verdi. 2009’da Soma AŞ’ye üretilen kömürün tamamının alınması (rödovans sistemi) garantisiyle devredilmişti. 22 Kasım 2013’te 18 işçinin yaşamını yitirdiği Ermenek’teki maden ocağı da katliamdan 1.5 yıl önce rödovans sistemi ile Has Şekerler Madencilik Şirketine devredilmişti.
• EÜAŞ’a ait Çayırhan Termik Santrali ve santral kullanımındaki araziler, maden sahaları, ruhsatlar ve taşınır mallar bütünüyle 2021 yılında özelleştirme kapsam ve programına alındı. Santralın, "varlık satışı" yöntemi ile EÜAŞ adına kayıtlı ruhsatların ve bu ruhsatların kapsadığı maden sahalarının ise "işletme hakkının verilmesi" yöntemi ile özelleştirilmesine karar verildi.
• 12 Kasım 2021 tarihinde Resmi Gazete’de AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karar ile özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2025'e kadar tamamlanması öngörülüyordu.
• Türkiye’de işletmesi özel sektöre devredilecek olan ilk termik elektrik santralı olan Çayırhan’ın özelleştirilmesine ilişkin ihale duyurusu ise 17 Eylül’de Resmi Gazete’de yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan yapılan duyuruya göre, son teklif verme süresi 4 Aralık olan özelleştirme için ihale şartnamesi ve tanıtım dokümanı bedeli 200 bin lira, geçici teminat bedeli 150 milyon lira olarak belirlendi.
• İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecek. Pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırmayla ihale sonuçlandırılacak. İhaleye yalnızca tüzel kişiler ve Ortak Girişim Grupları (OGG) katılabilecek. Özelleştirme işlemleri; her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaf olacak.