Yeraltında direniş var: 500 madencinin grevinde 24 saat geride kaldı

Ankara Nallıhan'da Çayırhan Termik Santrali’nde özelleştirme kararına tepki gösteren maden işçilerinin eylemde 24 saat geride kaldı.

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Termik Santrali’nde yaklaşık 500 işçi, dün (20 Kasım Çarşamba) sabah vardiyasıyla yer altına inerek başlattıkları protestoyu sürdürüyor.

Gece hava sıcaklığının 5 derecenin altına düştüğü bölgede ateş yakarak ısınan yeryüzü işçileri de yer altında eylem yapan arkadaşlarına destek veriyor.

Maden işçilerinin eylemi sabah 08.00 vardiyasındaki işçilerin direnişiyle başladı.

Fotoğraf: ANKA

Eylem kısa sürede bölgedeki sivil toplum kuruluşları (STK), siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları ve emek meslek örgütlerinin desteğiyle büyüdü.

SİYASİLERDEN EYLEME DESTEK

Dün başlayan eyleme CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, SOL Parti üyeleri, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, DEM Parti Milletvekili İbrahim Akın, ESP Genel Başkanı Murat Çepni, CHP ilçe yöneticilerinin yanı sıra birçok belediye başkanı destek verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de işçilerle dayanışma içinde olduğuna dair destek mesajı paylaştı.

AÇLIK GREVİNE BAŞLAYACAKLAR

Özelleştirme alanındaki termik santralde 1300’ü madende ve 700’ü santralde olmak üzere toplam 2 bin işçi çalışıyor.

Örgütlü oldukları Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Türkiye Maden-İş) aracılığıyla taleplerini ileten işçiler, maden sahasının devlet tarafından işletilmeye devam etmesini istiyor.

İşsiz kalma tehlikesine karşı eyleme geçen madenciler, talepleri karşılanana kadar eylemlerini sürdürecek ve talepleri karşılanmazsa eylem başladıktan 2 gün sonra açlık grevine başlayacak.

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ŞARTNAMEDE GÜVENCE YOK

Geçtiğimiz günlerde ihaleye girmeyi düşünen şirketlere gizlilik sözleşmesi imzalatılarak verilen şartnamede yer alan belirsizlikler ortaya çıkmıştı.

Şartnamenin 17. maddesinde yalnızca kamu çalışanı statüsünde olan personelin Özelleştirme Kanunu kapsamında diğer kamu kurumlarına yerleştirileceği, diğer personellerin bu kapsamın dışında olduğu belirtilmişti. Fakat ne santralda ne de madende kamu işçisi statüsünde çalışan işçi bulunuyor. Özelleştirmenin ardından 2 binin üzerinde işçi hukuken işsiz kalacak. İhaleyi kazanacak şirket Santralin 3’te 2’sini aldığı gibi, 2059 yılına kadar linyit madenlerinin işletmesini de cebine koyacak.

ÖZELLEŞME ÖLÜM DEMEK

Kamuya ait madenler özelleştirildikten sonra toplu işçi katliamları ve hak gasplarıyla gündeme geldi. 13 Mayıs 2014’te 301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma’daki maden işletmesi, 2006 yılında ilk defa özelleştirildiğinde Park Teknik’e verildi. Park Teknik, “İleride telafisi mümkün olmayan olayların çıkma ve yangın ihtimaline karşı” ihaleyi geri verdi. 2009’da Soma AŞ’ye üretilen kömürün tamamının alınması (rödovans sistemi) garantisiyle devredilmişti. 22 Kasım 2013’te 18 işçinin yaşamını yitirdiği Ermenek’teki maden ocağı da katliamdan 1.5 yıl önce rödovans sistemi ile Has Şekerler Madencilik Şirketine devredilmişti.