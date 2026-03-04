Yeraltında ezilenler yeryüzüne sesleniyor: Maden emekçisini örgütlülük korur

Emek Servisi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü’nde “Ölenler için yas tut, kalanlar için mücadele et” diyerek 2013-2025 yılları arasında maden işkolunda hayatını kaybeden maden emekçilerinin verilerini açıkladı.

Polyak maden emekçilerine dayanışmayla açıklanan raporda, son 13 yılda 1267 maden işçisinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiği ifade edildi. Yaşamdan koparılan 1267 maden emekçisinin sendikalılık oranına da değinen İSİG, ölen işçilerin 403’ünün yani yüzde 31,8’inin sendika üyesi, 864’ünün yani yüzde 68,2’sinin sendikasız olduğunu ortaya koydu.

AKP KANUN’U 20 KEZ DEĞİŞTİRDİ

AKP döneminde Maden Kanunu’nun en az 20 kez değiştirildiğini kaydeden İSİG, Son olarak 16 Ocak’ta Resmi Gazete’de ‘Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Rödövans İhale ve Uygulama Yönetmeliği’ ile EÜAŞ imtiyaz alanındaki maden sahalarının rödovans yöntemiyle özel sektöre açılmasına ilişkin düzenleme yapıldı” dedi. İSİG, açıklamasının devamında şunları kaydetti: “İnsan onuruna yakışır bir ücret, çalışma saati ve sağlık-güvenlik ortamında çalışmak istiyoruz. Madenler kamulaştırılsın, sendikal irademize karışılmasın ve işçi denetimi sağlansın istiyoruz. Diğer yandan iş cinayetleri, ağır yaralanmalar ve meslek hastalıkları ile canımıza kasteden sermaye düzeninin, madencilik sahalarında yaşayan tüm halk ve canlılar; suyunu, havasını, ciğerlerini, yaşam alanlarını kaybetmesin istiyoruz. İşte bu yüzden ‘Üreten biziz yöneten de biz olacağız’ diyoruz.”

ÖLEN 1267 İŞÇİNİN YÜZDE 68’İ SENDİKASIZ

Maden işkolunda yaşamını yitiren 1267 emekçiye dair veriler paylaşan İSİG, 2013-2025 arası yaşanan iş cinayetlerin sebeplerini şu şekilde sıraladı: