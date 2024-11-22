Yeraltında iki gün geride kaldı: Kazanana kadar devam

Emek Servisi

Ankara Nallıhan’da faaliyet gösteren Çayırhan Termik Santralı’nda özelleştirme kararına tepki gösteren 500 maden işçisi, eylemde iki günü geride bıraktı. Santralın özelleştirilmesi durumunda bölgede iş güvenliği önlemlerinin zayıflayacağı, işçilerin güvencesiz çalıştırılacağı ve halkın enerji maliyetlerinin artacağı belirtiliyor. İşçiler, bu karara karşı mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini ifade etti. Eylemin ikinci gününde, yeraltında ve yerüstünde dayanışma büyüdü.

Gece hava sıcaklığının 5 derecenin altına düştüğü bölgede ateş yakarak ısınan yeryüzü işçileri de yeraltında eylem yapan arkadaşlarına destek verdi. Eylem kısa sürede bölgedeki demokratik kitle örgütleri, siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları ve emek meslek örgütlerinin desteğiyle büyüdü.

Eyleme CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman ve Tekin Bingöl, EMEP Milletvekili Sevda Karaca ve SOL Parti, EMEP, DEM Parti, TİP, TKP, ESP gibi birçok siyasi partinin temsilcisi de destek verdi.

Madencilerin aileleri de alanda mücadeleye destek verdi. ANKA’ya konuşan aileler, karardan dönülmesi gerektiğini vurguladı. Eşi maden işçisi olan Ayşe Altıparmak, “Biz sonuna kadar eşlerimizin arkasındayız, destekçisiyiz. Buranın özelleşmesini istemiyoruz bütün aileler için. Birimiz hepimiz için” dedi.

Herkesin madencilere destek olması gerektiğini belirten Betül Saraçbaşı ise, şunları söyledi: “Babam burada yer altında, annemle birlikte desteğe geldik. Babam yerin altına giriyor bizim için. Maden zor bir görev bu yüzden haklarını almalarını istiyoruz."

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da işçilerle bir araya geldi. "Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın" diyen Atalay, "Bu ülkenin ekonomi politikası var ama sosyal politikası yok" sözleriyle hükümeti eleştirdi. "Bir cevap almadan arkadaşlarımız aşağıdan çıkmayacaklar" ifadelerini kullandı.

CHP Lideri Özgür Özel, de maden işçilerini ziyaret etti. Özelleştirmenin yalnızca işçileri değil, bölgedeki dört ilçeyi de olumsuz etkileyeceğine dikkat çeken Özel, şunları ekledi: "Bu özelleştirme sadece madencileri değil, çevredeki tüm yaşamı tehdit edecek. Esnafın, işçilerin ve ailelerin ekmeğiyle oynayacak. Madenlerin özelleştirilmesi üretim baskısını artırır, iş güvenliğini zayıflatır ve işsizliği artırır. Soma’da 301 işçimizi kaybettiğimiz faciada da bunun acı sonuçlarını gördük."

İşçilerle bir araya gelen EMEP Milletvekili Sevda Karaca ise "Peşkeş yüzünden her gün faturası katlanan herkes buradaki direnişe sahip çıkmak zorunda" ifadelerini kullandı.

Önceki gece işçilere dayanışma ziyarete gerçekleştiren SOL Parti Sözcüsü İlknur Başer ise "Burası da özelleşirse 85 milyon insan daha pahalıya elektrik tüketecek. Bu kurumlar kamuya ait olarak kalmalı. Direnen işçiler kazanacak" dedi.

BAKAN, YAVAŞ İLE MESAJ YOLLADI

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da maden işçilerine destek verdi. Yavaş, ziyaret sırasında Bakan Bayraktar’ın mesajını okudu. Öte yandan eylemin ilk günü Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan’ın şirket ile görüşme sağladığı öğrenildi. Maden işletmesine giden Tancan, şirkette Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Türkiye Maden-İş) Genel Başkanı Nurettin Akçul ile görüştü. Ardından, Bakan Bayraktar ile bir görüşme gerçekleştirileceği aktarıldı. Gelecek hafta gerçekleşecek görüşmede işçileri Türkiye Maden-İş Genel Başkanı Nurettin Akçul ile TES-İŞ Sendikası Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu temsil edecek.

∗∗∗

SERMAYEYE “FIRSATLAR” SUNULDU

• Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 13 Eylül tarihindeki ihale duyurusunda dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Duyuruda, Çayırhan Termik Santralı ve maden sahalarının değerine vurgu yapıldı. Santralın "yakın ve dış koşullara bağlı olmayan yakıt kaynağı"na sahip olduğu ve maden sahalarında mevcut koşullarla termik santralı 20 yılın üzerinde besleyecek kömür rezervinin bulunduğu belirtildi. Ayrıca, halen kömür üretimi yapılan, "üretim aşamasında" olan bir maden projesi olması, yapısal olarak Türkiye’nin en iyi kömür sahasına sahip olması gibi nitelikler öne çıkarıldı.

• Bunun yanında maden sahalarında güvenilir rezerv çalışmalarının tamamlandığı, sondajlı etüt çalışmalarıyla tespit edilen ilave kömür potansiyeli bulunduğu da ifade edildi. Çayırhan’ın Türkiye’nin ilk tam mekanize kömür üretimi yapılan yer altı madeni olduğu aktarıldı. Aynı zamanda Türkiye'nin elektrik talebindeki güçlü büyüme potansiyeli de duyuruda dikkat çekilen bir diğer noktaydı.

• Bu özellikler, santralın ve maden sahasının ne kadar stratejik bir kamu varlığı olduğunu gözler önüne serdi. Ancak bu avantajlar, kamu yararına kullanılmak yerine sermayeye kazanç sağlamak için sunuldu. AKP iktidarının tercihi, Çayırhan’ı özelleştirerek sermayeye teslim etmekten yana oldu.

∗∗∗

FABRİKA SATILMAMALI

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Tarihi Elektrik Fabrikası arazisi için Özelleştirme İdaresi tarafından yaptırılan planlama çalışmalarına ilişkin fabrika önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın metnini Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Gülhan Gürler okudu: “Tarihi Elektrik Fabrikası, bu kentin hafızasıdır. Mevcut hali ile, tıpkı Alsancak Garı, TEKEL, Sümerbank, TARİŞ binaları ve Havagazı Fabrikası gibi endüstriyel miras olarak gelecek kuşaklara aktarılmalıdır."