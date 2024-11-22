Yeraltındaki direniş 3. gününde sürüyor: Kontrol ekibi madene indi

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Termik Santrali’nde varlık satışına karşı yaklaşık 500 işçinin yeraltına inerek 20 Kasım'da başlattığı eylem devam ediyor.

Yaklaşık 25 kişiden oluşan bir kontrol ekibi, bu sabah işçilerin alkışları eşliğinde maden ocağına indi. Kontrol grubu, eylemin 48 saati geride bırakması sebebiyle hem madenin fiziki durumunu hem de yer altındaki işçilerin sağlık ve güvenlik koşullarını değerlendirmek üzere görevlendirildi. Kontrol gurubunda sendika yönetimi, mühendisler ve deneyimli maden işçileri yer alıyor.

Hava sıcaklığının gece 5 derecenin altına düştüğü ve yağmurun etkili olduğu zor koşullarda, yer üstünde kalan işçiler ateş yakarak ısınmaya çalışıyor ve yer altındaki arkadaşlarına desteklerini sürdürüyor. İşçilerin aileleri de direnişe katılarak dayanışmayı güçlendirdi.

AİLELERDEN EYLEME DESTEK

Eşler, çocuklar ve yakınlar, alanda bir araya gelerek hem moral desteği sağlıyor hem de taleplerin arkasında olduklarını vurguluyor.

Eyleme siyasilerden de destek geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, HAK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Emek Partisi’nden (EMEP) Sevda Karaca, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz ve birçok siyasi isim, maden sahasına gelerek madencilerin mücadelesine destek mesajı verdi. Bu dayanışma mesajları işçilere moral verirken kamuoyunun ilgisini de artırdı.

Madenciler, varlı satışı kararının iptal edilmesini ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep ediyor. İşçilerin aileleri ve destekçileriyle birlikte sürdürdükleri bu kararlı direniş, mücadeleye olan inancı bir kez daha gözler önüne seriyor.