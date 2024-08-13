Yere ayakkabı bıraktılar

Haber Merkezi

Ankara Kadın Platformu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde kadına yönelik şiddet artarken iktidarın kadınları korumak yerine aile içerisine sıkıştırıp şiddete daha çok mahkum bırakmasına karşı eylem yaptı.

Bakanlık önünde yapılan açıklamada katledilen kadınları simgelemesi için yere kadın ayakkabıları bırakıldı. Platform adına konuşan Buse Üçer, “Yeni dönemde de AKP-MHP ittifakının kadın düşmanı politikalarına karşı kadınları örgütlenmeye çağırıyoruz” dedi.