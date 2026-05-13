Yerebatan'dan sonra: İBB'nin restore ettiği Metrohan'ın Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredileceği iddiası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi denetimindeki tarihi eser ve yapılara ilişkin tartışmalara bir yenisi daha eklendi.

Gazeteci Hilmi Hacaloğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Beyoğlu'nda bulunan ve geçtiğimiz aylarda İBB tarafından restore edilen tarihi Metrohan Binası'nın tapusunun Sultan Bayezıd-ı Sani bin Mehmet-i sani Vakfı tarafından devralındığını aktardı ve böylece Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün binayı üzerine almış olduğunu ifade etti.

Hacaloğlu, 1912 yılında yapımına başlanan ve 1914'te tamamlanan; altında, Beyoğlu-Karaköy arasında ulaşım sağlayan tramvay hattının bulunduğu Metrohan Binası'nın tapusunun İBB'de (İETT) mi, yoksa Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde mi kalacağının dava konusu olacağını aktardı.

Hacaloğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Yerebatan Sarnıcı'ndan sonra Metrohan da İBB'den (İETT) alınmak isteniyor. -Bu konu uzun zamandır Vakıflar'ın gündemdeydi. Edindiğim bilgiye göre, dün itibarıyla Sultan Bayezıd-ı Sani bin Mehmet-i sani Vakfı tapudan mülkü devraldı. -Yavuz Selim babası 2. Beyazıd Vakfı üzerinden Vakıflar Genel Müdürlüğü binayı üzerine almış oluyor. -Yerebatan Sarayı'nda olduğu gibi Metrohan da dava konusu olacak. -Altında Karaköy'ü Beyoğlu'na bağlı olan Tünel'in bulunduğu Metrohan, 1913-1914'te otel olarak planlanmıştı ancak 1. Dünya Savaşı koşullarında bu mümkün olamadı. -Henri Eugene Gavand'ın tasarladığı bu güzelim bina çok yakın tarihlerde İETT tarafından restore edildi."

SON ÖRNEK YEREBATAN SARNICI

İBB'nin denetimindeki tarihi yapılara ilişkin sahiplik tartışması geçtiğimiz aylarda Yerebatan Sarnıcı üzerinden gündeme gelmişti.

Yerebatan Sarnıcı İBB'den alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmiş, karara itiraz eden İBB, İdare Mahkemesi'nde dava açmıştı.

İstanbul 8. İdare Mahkemesi, Yerebatan Sarnıcı'nın devrine ilişkin yürütmenin durdurulmasına ve sarnıcın dava süresince İBB tarafından işletilmesine devam edilmesi kararı vermişti.