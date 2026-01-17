Yerebatan Sarnıcı giriş ücretleri ve adres bilgileri - 2026 Güncel Rehber

Yerebatan Sarnıcı, İstanbul'un en popüler tarihi yapılarından biridir. Bizans döneminden kalma bu etkileyici yapı, yerli ve yabancı ziyaretçiler için göz alıcı bir tarih ve mimarlık deneyimi sunmaktadır. Yerebatan Sarnıcı’nı ziyaret etmek isteyenler için bilet fiyatları, ziyaret saatleri ve ulaşım bilgileri büyük önem taşır. İşte 2026 yılı itibarıyla Yerebatan Sarnıcı giriş fiyatları ve detaylı adres bilgileri:

YEREBATAN SARNICI GİRİŞ ÜCRETLERİ - 2026

Yerebatan Sarnıcı’nı ziyaret etmek isteyenler için bilet fiyatları, ziyaretçi türüne göre değişiklik göstermektedir. Bu güncel fiyatlandırmalar, kültürel deneyimi daha erişilebilir kılmayı hedefleyerek yerli ve yabancı turistlere yönelik farklı seçenekler sunmaktadır. 2026 yılı itibarıyla güncellenen giriş ücretleri şu şekildedir:

Yerli Ziyaretçi Ücreti: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için özel indirim uygulanmaktadır. Yerli ziyaretçilerin ödeyeceği bilet ücreti, diğer gruplara göre daha ekonomiktir. Bu tür giriş ücretleri, yerli turistlerin kültürel mirasla daha yakın bağ kurmasını sağlamaktadır.

Yabancı Ziyaretçi Ücreti: Yabancı turistler için belirlenen giriş ücreti, yerli ziyaretçilerden farklı olarak uygulanır. İstanbul’u ziyaret eden yabancılar için bu ücret, Yerebatan Sarnıcı’nın eşsiz atmosferini deneyimlemek adına ödenen uygun bir bedeldir.

İndirimli Bilet: Öğrenci, öğretmen veya yaşlı bireyler için indirimli bilet seçenekleri bulunmaktadır. Kültürel mirası tanıma ve keşfetme adına indirimli biletler, toplumun geniş bir kesimi tarafından tercih edilmektedir.

Rehberli Tur Ücretleri: Yerebatan Sarnıcı’nın tarihi, yapının içindeki rehberler tarafından detaylı bir şekilde anlatılmaktadır. Rehberli turlarla sarnıcın tarihini ve Bizans dönemi mimarisinin detaylarını öğrenmek isteyen ziyaretçiler, rehber hizmeti için ayrıca bir ücret ödeyebilirler.

YEREBATAN SARNICI GİRİŞ ÜCRETLERİ - 2026 GÜNCEL BİLGİ

Yerebatan Sarnıcı giriş ücretleri, saatlere göre farklılık göstermektedir:

09.00 - 18.30 Saatleri Arasında:

Yerli Ziyaretçi: 350 TL

Yabancı Ziyaretçi: 1500 TL

Öğrenci: 90 TL

19.30 - 23.50 Saatleri Arasında:

Yerli Ziyaretçi: 600 TL

Yabancı Ziyaretçi: 2400 TL

Öğrenci: 400 TL

* Çocuk, bedensel ve görme engelliler ile engel oranı %70 ve üzeri olan engelli yurttaşlara iştirak edenler ve refakatçi kimliği olanlara 09.00-18.30 saatleri arasındaki girişler ücretsizdir. Kimlik ibraz etme zorunluluğu vardır.

18.30-19.30 saatlerinde sarnıç ziyarete kapalıdır.

Bilet fiyatları dönemsel olarak güncellenebilir. Bu nedenle güncel fiyatları ve özel kampanyaları ziyaret öncesinde Yerebatan Sarnıcı’nın resmi internet sitesinden kontrol etmek yararlı olacaktır.

Yerebatan Sarnıcı'nda Müzekart geçersizdir.

YEREBATAN SARNICI ZİYARET SAATLERİ

Ziyaret saatleri, Yerebatan Sarnıcı’nın yoğun ziyaretçi talebi ve sezon yoğunluğuna göre belirlenmektedir. Genellikle sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar ziyarete açık olan sarnıç, hem gündüz hem de akşam saatlerinde farklı bir atmosfer sunmaktadır. Yoğun dönemlerde sabah saatlerinde gitmek, daha sakin bir deneyim sunabilir. Yerebatan Sarnıcı 09.00 - 18.30 ve 19:30-23.50 saatleri arasında açıktır.

YEREBATAN SARNICI NEREDE? - ADRES BİLGİLERİ VE ULAŞIM

İstanbul’un en merkezi noktalarından biri olan Sultanahmet’te yer alan Yerebatan Sarnıcı, ulaşım açısından oldukça avantajlı bir konumdadır. Toplu taşıma araçlarıyla kolayca erişim sağlanabilen bu tarihi mekân, İstanbul’daki birçok önemli turistik noktaya yürüme mesafesindedir. Yerebatan Sarnıcı’na ulaşmak için aşağıdaki adres ve ulaşım detaylarını kullanabilirsiniz:

Adres: Alemdar Mahallesi, Yerebatan Caddesi, No:1/3, 34110 Sultanahmet, Fatih, İstanbul

YEREBATAN SARNICI'NA NASIL GİDİLİR?

Yerebatan Sarnıcı’na ulaşım için en yaygın seçenekler tramvay, otobüs ve metro hatlarıdır. Sultanahmet Meydanı’na yakın olan bu yapı, T1 Bağcılar - Kabataş tramvay hattıyla kolayca ulaşılabilir. Tramvay ile Sultanahmet durağında indikten sonra kısa bir yürüyüşle Yerebatan Sarnıcı’na ulaşabilirsiniz. Ayrıca, Eminönü ve Taksim gibi merkezi noktalardan kalkan otobüslerle de sarnıca kolayca ulaşmak mümkündür.

YEREBATAN SARNICI HAKKINDA KISA BİLGİ

Yerebatan Sarnıcı, Bizans İmparatoru I. Justinianus döneminde (M.S. 6. yüzyıl) inşa edilmiş, İstanbul’un en büyük su sarnıçlarından biridir. 336 adet sütunu ve mistik atmosferi ile ziyaretçilerine tarih boyunca unutulmaz anılar bırakmaktadır. İstanbul’un bu ikonik yapısını ziyaret ederek tarihin derinliklerine yolculuk yapabilir ve bu büyüleyici sarnıcın eşsiz fotoğraflarını çekebilirsiniz.

MUTLAKA GÖRÜLMESİ GEREKEN BİR DENEYİM: YEREBATAN SARNICI

İstanbul’a gelen ziyaretçilerin mutlaka görmesi gereken bu tarihi sarnıç, hem yerli hem de yabancı turistler için unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerebatan Sarnıcı giriş ücretleri ve ziyaret saatleri hakkında bilgi sahibi olarak planlı bir ziyaret yapabilir, bu eşsiz mekânın keyfini çıkarabilirsiniz. İstanbul’un kalbinde yer alan Yerebatan Sarnıcı, tarihi mirasımızın bir parçası olarak her ziyaretçiye benzersiz bir deneyim sunmaktadır.