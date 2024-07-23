Yerebatan Sarnıcı'nda temizlik çalışması yapılacak: Kaç gün ziyarete kapalı olacak?

Yerebatan Sarnıcı, su seviyesi düşürülecek ve 29-31 Temmuz tarihleri arasında bakım ve temizlik nedeniyle ziyarete kapalı olacak. Sarnıç, 1 Ağustos’tan itibaren yeniden ziyaretçilere açılacak.

İBB Kültür AŞ’ye bağlı olarak hizmet veren Yerebatan Sarnıcı'nda, 28 Temmuz'da su seviyesi geçici olarak düşürülecek ve temizlik nedeniyle ziyarete kapatılacak.

ÜÇ GÜN KAPALI KALACAK

Bakım ve temizlik çalışmaları nedeniyle Yerebatan Sarnıcı, 29-31 Temmuz tarihleri arasında ziyaretçilere kapalı olacak. İBB Kültür AŞ yetkilileri, ziyaret planlanları yapacak olanların bu tarihlere dikkat etmelerini istedi.

Çalışmalar süresince müzenin kapalı olması, ziyaretçiler için önemli bir uyarı niteliğinde. İstanbul’un en çok ziyaret edilen müzelerinden biri olan Yerebatan Sarnıcı, bakım ve temizlik sonrası yeniden kapılarını açacak.

1 AĞUSTOS'TA YENİDEN AÇILACAK

İBB Kültür AŞ, bakım ve temizlik çalışmalarının düzenli olarak yapıldığını belirtti. Yetkililer, sarnıcın tarihi dokusunun korunması ve ziyaretçilere daha iyi hizmet verilmesi amacıyla bu çalışmaların önemine dikkat çekti.

Yerebatan Sarnıcı’nı ziyaret etmeyi planlayanlar, 28-31 Temmuz tarihlerini dikkate alarak programlarını güncelleyebilir. Sarnıç, 1 Ağustos’tan itibaren yeniden ziyaretçilere açılacak.