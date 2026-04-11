Yerebatan Sarnıcı’ndaki restorasyon süreci fotoğraflarla anlatıldı

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel, mülkiyeti İBB'den alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü2ne verilen Yerebatan Sarnıcı'na ilişkin paylaşım yaparak "Yüzlerce yıl için kurtarıcı bir dokunuşla güçlendirdik. Her şeye rağmen. Sonra güzel yaptık" dedi.

Yerli ve yabancı turistlerin gözde tarihi mekanlarından olan Yerebatan Sarnıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Miras tarafından yapılan kapsamlı restorasyon sonrası Temmuz 2022'de açıldı.

Sarnıçın mülkiyeti, 1 Nisan 2026'da İBB'den alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescil edildi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda fotoğraflarla sarnıcın restorasyon sürecini anlattı.

FOTOĞRAFLARLA RESTORASYONU ANLATTI

"İstanbul için dertlenen bir ekibin restorasyon hikayesi" diyerek paylaşım yapan Özel, "Önce üzüldük" başlığı altında sarnıcın restore edilmemiş durumlarını paylaştı.

Özel devamında ise İBB Miras tarafından yapılan restorasyonu "Kırdık, arındırdık, temizledik", "Sonra düşündük", "Çok severek düşündük", "Yüzlerce yıl için kurtarıcı bir dokunuşla güçlendirdik…Her şeye rağmen", "Sonra güzel yaptık" başlıkları altında Yerebatan Sarnıcı’nın yaşadığı değişimi kare kare anlattı.

Oktay Özel, twettini çalışmaları yapan ekibin Yerebatan Sarnıcı’nda çekildiği fotoğrafı koyarak "Sonra da gururlandık. 1000 günde 10 milyon ziyaretçiyle buluştuk. İstanbul’un İBB Miras’ı var" notuyla bitirdi.