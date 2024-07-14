Yerel basın İzmir’deki faciayı 2019 yılında yazmış: “Çözüm için illa biri mi ölmeli?”

İzmir’in Konak ilçesindeki Enver Dündar Başar Sokak'taki su birikintisine bastıktan sonra 2 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin yeni bir detay ortaya çıktı.

İzmir’de yayın yapan Ege Telgraf gazetesinin, söz konusu sokakta bulunan ve elektrik kaçağına sebep olan kablolar ile ilgili 2019 yılında bir haber hazırladığı ortaya çıktı.

19 Ocak 2019 tarihinde “Çözüm için illa biri mi ölmeli?” başlığıyla yayınlanan Utkucan Akkaş imzalı haberde çevre esnafının sokaktaki elektrik kaçağından şikayetçi olduğu ve bir sokak köpeğinin daha önce yaşamını yitirdiği aktarılıyor.

Habere ilişkin GDZ Elektrik'te yapılan açıklamada haber üzerine ekiplerin bölgeye müdahalede bulunduğu ve sorunun hızlıca giderildiğinin belirtildi. Gazetenin 21 Ocak 2019 tarihinde de sorunun çözüldüğüne dair bir haber de yayımladığı ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

İzmir'de etkili olan sağanak sırasında 44 yaşındaki İnanç Öktemay ile 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmişti. Konuya ilişkin açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, faciayla ilgili tüm raporların önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacağını duyurmuştu. Bölgede yurttaşların daha önce iki kez arıza kaydı oluşturduğu da ortaya çıkmıştı.

Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ise olayın gerçekleştiği sokakta trafo merkezlerinden dağıtım panosuna giden kablolarda izolasyon hatası olduğunu açıklamıştı.