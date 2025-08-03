Yerel basının sesi kısılmak isteniyor

Basın İlan Kurumu (BİK), Mersin'de yayın yapan 8 günlük gazetenin resmi ilan yayınlama hakkını süresiz olarak durdurdu.

Evrensel’in haberine göre ekonomik zorluklarla mücadele eden yerel gazeteler, resmi ilan gelirlerinden de iki aydır mahrum kalınca iyice çıkmaza sürüklendi.

Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC), yaşanan sürece ‘‘Bu uygulamalar gazetelerimizi kapanma noktasına getirmiş, yerel basının sesini kısmıştır’’ sözleriyle tepki gösterdi. BİK Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz ay yaptığı denetimlerde, gazetelerin dağıtımını gerçekleştiren özel firmanın yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmediğini tespit etti. Bunun faturasını ise yerel gazetelere kesti. Mevzuatta belirlenen tiraj sayılarına uymayan gazetelerle birlikte, dağıtım yükümlülüklerini yerine getirmesine rağmen ana dağıtım firmasının ihmali nedeniyle mağdur olan gazeteler de ilan durdurma tedbiriyle karşı karşıya kaldı. Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: ‘‘Zor ve ağır koşullar altında yayınlarını sürdürmeye çalışan yerel gazetelerin, her geçen gün daha da ağırlaşan ekonomik ve yapısal sorunlarla mücadele etmektedir. Bu olumsuz tablonun en önemli nedenlerinden biri, BİK tarafından alınan baskıcı ve zorlayıcı kararlardır. Özellikle gazeteleri birleşmeye zorlayan, resmi ilan haklarını keyfi şekilde sonlandıran uygulamalar; gazetelerimizi kapanma noktasına getirmiş, yerel basının sesini kısmıştır. Genel Kurul'da yerel gazeteleri temsilen görev yapan bazı temsilcilerin ise etkisiz ve vasıfsız kalması, meslektaşlarımızı savunmasız bırakmış, meslek onurumuzu zedelemiştir.’’ 2 aydır resmi ilan yayınlayamayan gazeteler şunlar: Akdeniz, Çukurova, Güney, Habercı, Hakimiyet, İmece, Mersin ve Yeni Güney.