Yerel Eşitlik Eylem Planı Çalıştayı Menteşe’de gerçekleştirildi

Menteşe Belediyesi’nin, kentte adil bir yaşam modeli oluşturmak amacıyla hazırladığı "Yerel Eşitlik Eylem Planı Çalıştayı", Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde düzenlendi.

Çalıştaya; Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aileden Sorumlu Daire Başkanı Özge Demirel, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Bolat, Menteşe Kent Konseyi kadın, engelli ve emekli meclisleri, CHP İlçe ve Kadın Kolları Başkanları, muhtarlar, kadın örgütleri, engelli dernekleri, sivil toplum kuruluşları, meclis üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, eşitlik kavramının yalnızca kadın ve erkek arasında değil, toplumun tüm kesimlerini kapsayan geniş bir çerçevede ele alınması gerektiğini vurguladı.

“BU KENTİ HEPİMİZ PAYLAŞIYORUZ”

Köksal Aras, konuşmasında bu kenti hepimizin paylaştığını ifade ederek, Bu kenti hepimiz paylaşıyoruz. Yerel Eşitlik Eylem Planı denince akla ilk olarak kadın–erkek eşitsizliği gelse de, biz bunun ötesinde bir adalet ve eşit yurttaşlık perspektifinden söz ediyoruz. Çocuklar arasında eşitsizlik var, çocuğa yönelik şiddet var; kadınlara yönelik ayrımcılık var. Bütün bunları eşit yurttaşlık hakkı, onurlu yaşam ve adalet ilkeleriyle birlikte değerlendirmeliyiz” dedi.

Aras, doğaya ve diğer canlılara yönelik çevresel baskıların da eşitsizlik olgusunun bir parçası olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Çocuğa yönelik şiddet, kadına yönelik şiddet olduğu gibi doğaya yönelik şiddet de var. Özellikle Muğla gibi cennet bir şehirde çevresel baskılar çok daha derin yaşanıyor. Sokak hayvanlarına ilişkin tartışmalar da bunun bir parçası. Bütün bu başlıkları bugün geniş bir bakış açısıyla ele alacağız."

YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANI SÖZÜMÜZÜ, ADAY ADAYIYKEN VERMİŞTİK”

Yerel Eşitlik Eylem Planı'nı hazırlamanın sözünü daha belediye başkan aday adayıyken verdiğini belirten Köksal Aras, “Buna dair sözleşmeler imzaladık. Ve Muğla'nın ilk kadın ilçe belediye başkanı olarak sürece başladık. Kadınlara yönelik, engellilere yönelik, gençlere yönelik, tüm şehre yönelik, sosyal projeler, kültürel projeler, mekansal projeler…Mekanları değiştiriyor, dönüştürüyor ve yaptığımız her iş aslında oradaki bir eşitsizliğe hitap ediyor, yani eşitliği sağlamak adına yapıyoruz. Bir kreş açmak: Kadınların sosyal yaşama, iş yaşamına katkısını sağlayacak, bu imkanı artıracak bir çalışma. Ya da çocukları geleceğe, daha aydınlık bir geleceğe hazırlamak, daha sağlıklı bireyler yetiştirmek için bakıyorsunuz, birçok kesime, birçok dezavantajlı gruba hitap ediyor" dedi.

“5 ARALIK VURGUSU”

Konuşmasında, 5 Aralık tarihine vurgu yapan Köksal Aras, “Bugün özel bir gün bizim için, kadınlar için: 5 Aralık, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 91. yıl dönümü. Burada Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü, tabii ki onun o vizyonlu, aydınlık, eşitlikçi bakış açısını anmadan geçmek olmaz. Ama hiçbir şey kendiliğinden olmadı. Bunun arka planında çok ciddi bir kadın dayanışması ve kadın mücadelesi vardı. Osmanlı'nın belki son dönemlerinde, Cumhuriyet'in ilk yıllarında ciddi bir örgütlenme vardı. Nezihe Muhittin’de bu mücadelelerden gelmiş bir kadın. Daha 1923'te Kadınlar Partisi'ni kurma girişiminde bulunuyor. Daha sonra çalışmalarına devam ediyor ve kazanımlar ondan sonra peşi sıra geliyor. 1930'da belediye seçimlerine katılma, 1933'te muhtarlık seçimleri ve 5 Aralık 1934'te de milletvekilliği seçimlerine katılıp seçme ve seçilme hakkını elde etmiş olduk. Ve bundan sonra kadın mücadelesi aslında hep devam etti" diye konuştu.

Konuşmasının sonunda tüm katılımcılara teşekkür eden Başkan Aras, çalıştaydan çıkacak sonuçların Yerel Eşitlik Eylem Planı’nın yol haritasını oluşturacağını belirtti.

Çalıştaya alanlarında uzman akademisyenler ve sivil toplum temsilcileri katılarak çeşitli başlıklarda sunumlar yaptı.

Çalıştayda, Prof. Dr. Melek Zühre Sözeri "Kadına Yönelik Şiddet", Prof. Dr. Özlem Kırlı Baydur "Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı ve Katılım", Prof. Dr. Özlem Şahin Güngör "İstihdam ve Eğitim", Dicle Dilan Özmen Kaya "Sağlık", Prof. Dr. İlkim Çıtak Karakaya "Gençlik", Ali Bakır "Yaşlılık", Necla Dal ve Prof. Dr. Özlem Şahin Güngör ise genel değerlendirme sunumlarını gerçekleştirdi.