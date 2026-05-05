Yerel gazete ofisini ateşe verip Erdoğan’a seslendi: "AKP’yi kaymakamı arkasına alan yolsuzluk yapıyor"

Ankara Şereflikoçhisar’da, Şereflikoçhisar Hisar Gazetesi'nin sahibi Yunus Emre Işılak, aralarında husumet bulunan Yusuf Özdemir’e ait Tuzgölü Haber Gazetesi'nin ofisini ateşe verdi.

Işılak, gazete ofisini yaktığı anları Facebook hesabından canlı yayınladı.

Canlı yayın sırasında AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen Işılak, Özdemir’in Şereflikoçhisar Kaymakamı Taner Tengir ile birlikte yolsuzluk yaptığını iddia etti.

Yangın itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, Yunus Emre Işılak gözaltına alındı.

Gece saatlerinde meydana gelen olayda Yunus Emre Işılak, Tuzgölü Haber gazetesinin ofisinin önüne gelerek dükkânın giriş kısmını kundakladı. Alevlerin ofisi sardığı anları cep telefonuyla sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayınlayan Işılak, eylemi sırasında yerel yöneticileri hedef alan suçlamalarda bulundu.

“İLÇEMİZDE BİR SÜRÜ YOLSUZLUK VAR”

Videoda Cumhurbaşkanı'na seslendiğini belirten Işılak, "İlçemizde bir sürü yolsuzluk, arsızlık var. Hiç kimse bunun önüne geçemiyor. Tuzgölü Haber gazetesinin sahibi Yusuf Özdemir, ilçemizde AKP'yi ve Şereflikoçhisar Kaymakamı Taner Tengir'i arkasına alarak bir sürü yolsuzluk yapıyor" ifadelerini kullandı.

Işılak, canlı yayında alevleri göstererek Şereflikoçhisar Kaymakamı Taner Tengir ve AKP İlçe Başkanı Levent Sarıkaya'ya da "Bu ortamdan, bu gördüğün görselden kendinle gurur duyabilirsin" sözleriyle seslendi.

GEÇEN YIL DA OFİSİNDE DARP ETMİŞ

T24'ün haberine göre, kundaklama eylemini yapan Yunus Emre Işılak ile ofisi yakılan Yusuf Özdemir arasında uzun süredir devam eden bir husumet bulunuyor. Işılak'ın geçtiğimiz yıl da Özdemir'i kendi ofisinde darp ettiği öğrenildi.

Olayın ardından bölgeye intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle gazete ofisindeki yangın tamamen söndürüldü. Nöbetçi savcının gece saatlerinde olay yerinde detaylı inceleme yaptığı ve kundaklamaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi. Işılak ve olay sırasında yanında bulunan O.M.Y., gözaltına alındı.