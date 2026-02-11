Yerel hakimlikten Bakanlığa bir ‘başarı’ öyküsü: Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek’in portresi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

İstanbul Adliyesi’nde hâkimlik yaptığı dönemde verdiği kararlarla gündeme gelen, bu görevi sürdürürken önce Adalet Bakan Yardımcılığı’na, ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan Akın Gürlek, Adalet Bakanı oldu.

Son dönemde Ankara kulislerinde Akın Gürlek’in Adalet Bakanlığı görevine talip olduğu ve bu beklentisini Erdoğan’a ilettiğine yönelik değerlendirmeler yapılıyordu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bir dönem çift maaş aldığı iddiasıyla eleştirdiği Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde yürüttüğü soruşturmalarla da kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklandığı dosya başta olmak üzere CHP’li belediyelere yönelik soruşturmalar, menajer Ayşe Barım ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkındaki dosyalar Gürlek’in görev döneminde öne çıkan süreçler arasında yer aldı. Öte yandan, son dönemde İstanbul Emniyeti ve İçişleri Bakanlığı’nın bazı uygulamalarına ilişkin rahatsızlık duyduğu yönünde kulis bilgileri de kamuoyuna yansıdı.

2024'TE İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCISI OLARAK ATANDI

Nevşehir’de, 1982’de doğan Gürlek, 2005'te Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Farklı il ve ilçelerde görev yaptıktan sonra İstanbul’a atandı ve sırasıyla İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi üyeliği, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı yaptı.

2022'de Adalet Bakan Yardımcısı olarak atandı. Bu dönemde Hakimler Savcılar Kurulu’ndan sorumlu oldu. Gürlek, 2 Ekim 2024'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı.

Başsavcılığı döneminde yürüttüğü soruşturmalar nedeniyle sıkça eleştirilen Gürlek’e Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kimse yargı camiamıza parmak sallayamaz” sözleri ile isim vermeden destek çıktı. MHP’nin de Gürlek’e destek verdiği biliniyor.

GÜNDEMDEN HİÇ DÜŞMEDİ

Gürlek, İstanbul’da görev yaptığı dönemde verdiği kararlarla sık sık kamuoyunun gündemine geldi. 2018 yılında Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi avukatların tahliyesine hükmeden mahkeme heyetinin görevden alınmasının ardından, yerine Akın Gürlek’in de bulunduğu yeni bir heyet atandı. Yeni heyet tahliye kararlarını kaldırırken, yargılama sonunda avukatlara ceza verilmesine karar verdi.

• Eski HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın tahliyesini engelleyen ve propaganda suçundan açılan davada verilen hapis cezası kararına imza atan heyette de Gürlek yer aldı.

• Gürlek daha sonra İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevini üstlendi. Bu dönemde mahkeme, dönemin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu sosyal medya paylaşımları nedeniyle hapis cezasına mahkum etti.

• Sözcü gazetesi yazarları ve yöneticileri hakkında “FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım” suçlamasıyla açılan davada verilen mahkumiyet kararında da aynı mahkeme heyetinin imzası bulundu.

ÖZER VE İMAMOĞLU SORUŞTURMALARI

Gürlek’in Ekim 2024’te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanmasının ardından, dönemin Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında soruşturma başlatıldı. Özer, 30 Ekim 2024’te “örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklanırken, belediyeye kayyum atandı.

CHP lideri Özgür Özel, bu olaydan sonra Gürlek hakkında eleştirilerde bulundu.

ÖZEL, TAZMİNATA MAHKÛM OLDU

Gürlek, eleştirilerini sürdüren Özel hakkında manevi tazminat davası açtı. Özel, bu davada tazminata mahkûm oldu.

BEŞİKTAŞ OPERASYONU

17 Ocak'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 23 kişi tutuklandı.

İMAMOĞLU’NA TEHDİT SORUŞTURMASI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaptığı bir konuşmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik açıklamalarda bulundu.

Bu sözlerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gürlek ve ailesine yönelik tehdit içerdiği iddiasıyla İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

ÖZDAĞ’A TUTUKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya’da yaptığı bir konuşmada Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği iddiasıyla Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında da soruşturma başlattı. Bu soruşturma kapsamında Ankara’da gözaltına alınan Özdağ, İstanbul’da 21 Ocak 2025’te tutuklandı.

Söz konusu dosya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yetki alanına ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi ve bazı çevreler tarafından “Türkiye başsavcılığı gibi hareket ettiği” yönünde eleştiriler dile getirildi.

AYŞE BARIM’A TUTUKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın menajer Ayşe Barım hakkında yürüttüğü soruşturma da kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Gezi Direnişi'ni organize ettiği ve bazı sanatçıları eylemlere yönlendirdiği iddiasıyla Barım, 27 Ocak 2025’te tutuklandı. Aylar sonra tahliye edilen Barım hakkındaki dava ise sürüyor.

İMAMOĞLU’NA OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlattığı soruşturma da uzun süre gündemde kaldı. İmamoğlu hakkında önce “sahte diploma” iddiasıyla soruşturma açıldı; bu dosyayla bağlantılı süreçte diplomasının iptal edildiği açıklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 100’den fazla kişi hakkında çeşitli suçlamalarla gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Gözaltına alınan İmamoğlu, “suç örgütü kurmak, dolandırıcılık ve rüşvet” suçlamalarıyla tutuklandı. İmamoğlu hakkında ayrıca terör suçlamasıyla da ayrı bir soruşturma başlatıldı.

Bu süreçle bağlantılı olarak belediyelere yönelik bir dizi operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı.

Daha sonra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in de aynı soruşturma kapsamında tutuklandığı açıklandı.

MABEL MATİZ, LEMAN, MANİFEST SORUŞTURMALARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu operasyonların yanı sıra sanatçı Mabel Matiz, Manifest müzik grubu ve LeMan dergisi hakkında başlatılan soruşturmalarla da gündeme geldi. Söz konusu dosyalar, ifade özgürlüğü ve sanatsal faaliyetlere yönelik yargı süreçleri tartışmalarını beraberinde getirirken, farklı kesimlerden tepkilere neden oldu.

ÖZEL’İN SUÇLAMALARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bu süreçte Akın Gürlek’e yönelik eleştirilerini sürdürdü. Özel, Gürlek’e İstanbul Boğazı manzaralı bir villa tahsis edildiğini ve villanın tadilatı için yaklaşık 40 milyon lira harcandığını öne sürdü.

Özel ayrıca, Gürlek’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanmasının ardından hem savcı maaşı aldığı hem de Eti Maden’in Lüksemburg’taki şirketinde yönetim kurulu üyeliği görevinden maaş almaya devam ettiğini iddia etti.

Bu açıklamalar nedeniyle Özel hakkında suç duyurusunda bulunuldu ve soruşturma başlatıldı.

CHP HAKKINDA YARGITAY BAŞSAVCILIĞI'NA BİLDİRİM

İstanbul Başsavcılığı, İBB iddianamesini tamamlamasıyla birlikte, Yargıtay Başsavcılığı'na CHP ile ilgili olarak "kapatma ihbarı"nda da bulundu. 11 Kasım'da başsavcılıktan yapılan açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili olarak Yargıtay Başsavcılığı'na bildirimde bulunulduğu kaydedilerek, "Soruşturma dosyamız kapsamında yapılan tespitler ışığında, Cumhuriyet Halk Partisinin ülke genelinde ve yerelde gerçekleşen seçimlerin güvenilirliğine ve seçmenin iradesini etkilemeye, demokratik düzeni etkilemeye yönelik, sistematik ve süreklilik arz edecek şekilde müdahalede bulunduğu anlaşılmakla, Cumhuriyet Halk Partisi hakkında Anayasa’nın 68 ve 69. maddeleri ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 101. ve devamı maddeleri uyarınca gereğinin takdir ve ifası için Cumhuriyet Başsavcılığımızca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirimde bulunulmuştur" denildi.

ÜNLÜLERE YÖNELİK UYUŞTURUCU SORUŞTURMALARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmalar arasında, son dönemde kamuoyunda geniş yankı uyandıran ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmaları da yer aldı. Sosyal medya fenomenleri, müzisyenler ve eğlence dünyasından bazı isimlerin gözaltına alındığı ya da ifadeye çağrıldığı bu dosyalar, soruşturmaların kapsamı ve yöntemi üzerine tartışmaları beraberinde getirdi. Emniyet birimleriyle koordineli yürütülen operasyonlarda çok sayıda adrese baskın düzenlenirken, bazı şüpheliler tutuklandı, bazıları ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.