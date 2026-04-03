Yerel mahkeme kararı Yargıtay’dan döndü: Organizasyon ücreti iadesi hukuka aykırı

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, tasarruf finansman şirketleri ile yapılan sözleşmeden cayılması halinde organizasyon ücretinin iadesi yönünde yerel mahkeme tarafından verilen kararı, mevcut yasal düzenlemeler uyarınca hukuka aykırı bularak "sonuca etkili olmamak üzere" kanun yararına bozdu.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, araç almak isteyen S.G, 2023'te bir tasarruf finansman şirketine başvurdu. Anlaşmalarının ardından organizasyon ücreti olarak 38 bin lira yatıran S.G, daha sonra cayma hakkını kullanmak istedi.

Şirketten yatırdığı ücretin faiziyle tarafına ödenmesini talep eden S.G, tarafına ödeme yapılmaması üzerine tüketici hakem heyetine başvurdu. S.G, başvurusunun reddi üzerine dava açtı.

YEREL MAHKEME "ÜCRET İADE EDİLSİN" DEDİ

Dava kapsamında ilgili tasarruf finansman şirketi, S.G'nin anlaşma formlarını okuduğunu ve imzaladığını, ödenen miktarın iadesini cayma süresinden sonra talep ettiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini istedi.

Yargılamayı yapan Çerkezköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, anlaşmadan cayma hususunda tüketicinin yeteri kadar bilgilendirilmediğini, organizasyon ücretinin geri verilmeyeceğine dair hükmün haksız olduğunu belirterek, orantılılık ilkesi göz önünde bulundurularak 38 bin liranın 36 bin 750 liralık kısmının tüketiciye iadesine kesin olarak karar verdi.

"HUKUKA AYKIRILIK"

Kararın ardından Adalet Bakanlığı, mevcut yasal düzenlemeler uyarınca kararda hukuka aykırılık bulunduğu gerekçesiyle kanun yararına bozma isteminde bulundu.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararını hatalı bularak, sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına bozdu.