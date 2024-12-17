Yerel medya enkazdan çıkamadı

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinden meslek gruplarından biri de gazetecilik oldu. Özgürlük Araştırmaları Derneği’nin “6 Şubat Depremleri Sonrasında Yerel Medyanın Durumu ve Politika Önerileri” raporuna göre, depremin ardından birçok gazeteci göç ederken veya işi bırakırken birçok gazete de kapandı. Yerel medyada eksiklik yaşandığına dikkat çekilen raporda, bunun dezenformasyona yol açtığı aktarıldı.

Raporda; yerel medya temsilcilerinin afet anında ve sonrasında toplumu bilgilendirme sürecinde karşılaştıkları iletişim problemlerine, teçhizat eksikliklerine, çalışma koşullarına, yerel gazetecilerle yapılan röportajlar çerçevesinde dikkat çekildiğine vurgu yapıldı.

Çalışma kapsamında Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Elazığ’da Şubat ve Ekim 2023 ile Ağustos 2024 tarihleri olmak üzere yerel basında çalışan gazetecilerle görüşmeler yapıldı. Yapılan görüşmelerde, bölgede yerel medya desteklenmediği için gazetecilerin işi bırakarak göç ettiği ve birçok gazetenin kapatıldığına da yer verildi. Basın mensuplarının afetlerde nasıl tepki vermesi gerektiği konusunda bilgisi olmadığı ve görüşülen gazetecilerden sadece birinin psikolojik destek aldığı, bunun sonucunda da gazetecilerde travma etkisinin devam ettiği vurgulandı.

Raporu hazırlayanlardan Gazeteci Sibel Hürtaş şunları aktardı: “Halkın kaos, panik yaşadığı dönemlerde ekmek, su kadar ihtiyaç duyduğu şey de sağlıklı bilginin kendisine ulaşmasıdır. Bölgedeki medyanın durumunu incelemeye gitmiştik. Bölgedeki medyanın da durumu çok kötü olduğu ve hiçbir anlamda desteklenmediği için yerel medyanın vereceği bilginin yerini dezenformasyon aldı. Biz de bu nedenle bu kadar kaygı, korku, panik ve dezenformasyonla karşı karşıya kaldık.”