Yerel seçim için geri sayım sürüyor: İmamoğlu'ndan 'Esenyurt' mesajı

Seçim çalışmalarını sürdüren İBB Başkanı İmamoğlu, Esenyurt'ta Yaşar Kemal Meydanı açılış etkinliğinde mesajlar verdi. "Buranın talihi değişecek" ifadesini kullanan İmamoğlu, "İstanbul bize emanet, Esenyurt bize emanet" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt'ta Yaşar Kemal Meydanı açılış etkinliğinde açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında yerel seçimlere kısa bir zaman kaldığını anımsatan İmamoğlu, "İstanbul'un muhafızı bütün İstanbul. Hak yemeyeceğiz kimsenin hakkını da yedirmeyeceğiz" dedi.

"İSTANBUL'DA HERKES EŞİTTİR"

Alandaki pankartları okuyan İmamoğlu, seçim çalışması yapan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne tepki gösterdi: "Kabine kim? Şu Ankara'dan gelen 17 arkadaş, tanımıyorum" diye konuştu.

"Bu şehrin 16 milyon insanını tek tek eşit sevmiyorsam namerdim" ifadesini kullanan İmamoğlu, "Bu şehrin bütün sesleri, bütün renkleri bu meydanlarda buluşur. Yaşar Kemal ismi bu meydanlara çok yakışacak" dedi.

Esenyurt'ta yeni dönemde gerçekleştirecekleri projelerden de örnekler veren İmamoğlu, "Biz sadece milletin önünde eğiliriz. Sloganımızı unutmayın; Onlar tam gaz geri, biz tam yol ileri. İstanbul'da herkes eşittir. Kimseyi ayırmayacağız, Esenyurt'ta kimseyi ayırmayacağız" ifadelerini kullandı.