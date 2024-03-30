Yerel seçim için propaganda serbestliği sona erdi

Yarın yapılacak yerel seçim öncesi propaganda yasakları saat 18.00 itibariyle başladı.

Türkiye'de yarın yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 61 milyonu aşkın seçmen sandık başına gidecek.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) paylaştığı sandık ve seçmen sayısına göre, ülke genelinde 206 bin 845 sandıkta 61 milyon 441 bin 882 vatandaş oy kullanacak. Türkiye’de seçmen sayısı en yüksek ilçe 719 bin 760 kişiyle Ankara’nın Çankaya ilçesi oldu.

İstanbul’da 11 milyon 814 bin 625 kişi ile Türkiye’nin en çok seçmen sayısına sahip ili olurken 11 milyonu aşkın vatandaş 33 bin 267 sandığa gidecek.

Başkent Ankara’da ise 4 milyon 304 bin 874 seçmen 13 bin 253 sandıkta oy kullanacak. İzmir’de ise 10 bin 697 sandıkta 3 milyon 459 bin 970 kişi kent için tercihini yapacak.

21 Mart tarihinde başlayan propaganda serbestliği saat 18.00 itibarıyla sona erdi. Bu zaman zarfında, seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, YSK’nın açıklayacağı bir tarihe kadar yazılı basında ilan ve reklam yoluyla ya da internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapamayacak.

ALKOLLÜ İÇECEKLERİN SATILMASI YASAK OLACAK



Seçim yasakları ise 31 Mart saat 23.59’da sona erecek. Seçimin yapılacağı gün olan 31 Mart tarihinde YSK kararınca 06.00’dan 00.00’a kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi de yasak olacak. Eğlence yerleri, oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak. Oy verme günü, seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00’den sonra düğün yapılabilecek.

YAYINLAR 21.00'DEN SONRA SERBEST OLACAK



Oy verme günü saat 18.00’e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçimler ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 sonra ise 21.00’ e kadar radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak YSK tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.

Saat 21.00’den sonra bütün yayınlar serbest olacak ancak YSK’nin gerek görmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.