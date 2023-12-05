Yerel seçime doğru

SARIALTUN ÇANKAYA ADAYLIĞINI AÇIKLADI

TMMOB Yönetim Kurulu üyesi Orhan Sarıaltun Çankaya Belediye Başkanlığı için CHP’den adaylığını açıkladı. Sarıaltun, aday olmak için TMMOB Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti. TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi’nin kurucu başkanı olan, 2014-2020 yılları arasında TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Başkanlığı yapan Sarıaltun, TMMOB Yönetim Kurulu üyesi olarak görevine devam ediyordu.

Sarıaltun yaptığı açıklamada “TMMOB mücadelesinden kazandığım tecrübe ve birikimleri Ankara’nın aydınlık günleri için hizmet ederek sunmak istiyorum. Birlikte üretmek, birlikte yönetmek ve aydınlık geleceğimizi yeniden inşa etmek üzere yeni bir adım atıyorum. Çankaya’dan ülkemize umut ışığını büyütmek için ben de sorumluluk alıyorum ve CHP’den Çankaya Belediye Başkanlığına adaylığımı açıklıyorum” dedi. Öte yandan ülke futbolunun ünlü hakemlerinden Selçuk Dereli de daha önce CHP ilçe başkanlığı yaptığı Çankaya’dan belediye başkan aday adayı oldu.

Çankaya Belediyesi Aday Adayı

Orhan SARIALTUN

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BOZBEY BURSA İÇİN ADAYLIĞINI DUYURDU

Eski Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bugün CHP İl Başkanlığı’nda Bursa Büyükşehir aday adaylığını açıklayacak. 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde CHP’nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mustafa Bozbey, 2024’te yapılacak yerel seçimlerde de aday adayı olma kararı aldı. Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığını CHP Bursa İl Başkanlığı’nda duyuracak. Bozbey bugün saat 14.00’da basın toplantısı düzenleyecek. 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Bursa’da İYİ Parti aday çıkarmamış, CHP’nin adayı olan Bozbey ise yüzde 47 oy almıştı. Cumhur İttifakı’nın desteklediği aday Alinur Aktaş oyların yüzde 49.6’sını alarak belediye başkanı seçilmişti.