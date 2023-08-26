Yerel seçimler: AKP adaylarını nasıl belirleyecek?

Partisinin yerel seçim çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan AKP Grup Başkanvekili Zengin, aday değerlendirmelerinin devam ettiğini belirterek, "Adaya göre yol haritası değil, yol haritasına göre aday belirlenecek" dedi. İstanbul'da aday belirlemeye yönelik Zengin, adayların açıklanma süresi için ise ekim sonrasını işaret etti.

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, partisinin Mart 2024'te gerçekleştirilecek yerel seçimlere ilişkin çalışmalarını ve adayların belirlenme sürecini değerlendirdi.

Parti teşkilatlarının şu ana kadar yaptıkları çalışmaları değerlendirdiklerini kaydeden Zengin, bu değerlendirmeden sonra bir yol haritası çizeceklerini ve o yol haritasına paralel adaylar belirleyeceklerini kaydetti.

Zengin, "Şu ana kadar teşkilatımızdaki birimler ne yaptı önce elimizdeki malzemeyi değerlendiriyoruz. Bu değerlendirmeden sonra yol haritası çizeceğiz. Hem de o yol haritasına paralel adaylar belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

ADAY BELİRLEME SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Aday belirleme sürecinin nasıl işlediğini anlatan Zengin, "Bunları kendi içimizde de tartışıyoruz. Adaydan önce metotu belirlememiz lazım. tabi bunun içinde takvimleme de var. Takvime uygun olma ihtimalini daha yüksek görüyorum. Seçim takvimine zaten ocak ayına kadar bu adaylık sürecinin şekillenmesi gerekiyor" diye konuştu.

İstanbul'da aday belirlemeye yönelik ayrı bir parantez açan Zengin, "Vaatten önce bazı problemleri çözmenin bizim için faydalı olacağını düşünüyorum. İstanbul’da göç ile alakalı özel bir çalışma var. Onun gibi trafik başta olmak üzere kira meselesi, ulaşım göç meselesi bu temel başlıklarla alakalı, seçime giderken mutlaka çözüme giden yolda adım atılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.