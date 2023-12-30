Yerel seçimler: AKP'de adaylar için 2 tarih ön plana çıkıyor

Yerel seçime hazırlık çalışmalarına hız veren AKP, belirlediği ana sloganı, kampanya sürecinde aday çıkardığı her büyükşehir, il, ilçe ve beldenin ismiyle uygulayacak. Parti, sahaya sahaya "Türkiye bilir, gerçek belediyecilik AK Parti'dir" sloganıyla inecek. Propaganda sürecinin başlatılması ve adayların tanıtımı için 7 veya 15 Ocak tarihleri üzerinde çalışılıyor.

Yerel seçime hazırlık çalışmalarına hız veren AKP, kampanya sürecinde sahaya, "Türkiye bilir, gerçek belediyecilik AK Parti'dir" sloganıyla inecek.

Alınan bilgiye göre, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçim takvimi çerçevesinde temayül yoklamasını tamamlayan ve aday tespit çalışmalarına yoğunlaşan partide, kampanya çalışmalarına da hız verildi.

Parti, bu süreçte kullanılacak ana sloganı ise "Türkiye bilir gerçek belediyecilik AK Parti'dir" olarak belirledi.

Slogan, AKP'nin seçime girdiği her büyükşehir, il, ilçe ve beldenin ismiyle uygulanacak.

7 VE 15 OCAK İSTİŞARE EDİLİYOR

Bu arada seçim takvimi çerçevesinde propaganda sürecinin başlatılması ve partinin adaylarının tanıtımı için 7 ve 15 Ocak tarihleri üzerinde duruluyor.

Buna göre, İstanbul başta olmak üzere bir grup büyükşehir belediye başkan adayının açıklanmasının planlandığı 7 Ocak ya da AKP'nin 28'i büyükşehir ve 46'sı büyükşehir statüsünde olmayan il olmak üzere toplam 74 adayının aynı anda açıklanmasının planlandığı 15 Ocak tarihleri öne çıkıyor.

Aday tanıtımına ilişkin 7 Ocak takviminin işletilmesi durumunda bazı büyükşehir belediye başkan adaylarının Haliç Kongre Merkezi'nde, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylığını açıkladığı tarih olarak öne çıkan 15 Ocak takviminin işletilmesi durumunda ise adayların Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek programla kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.