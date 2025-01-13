Yerel seçimlerin ardından hangi il ve ilçelere kayyum atandı?
AKP iktidarının 2016'dan beri uyguladığı kayyum politikası son yerel seçimlerden sonra da devam etti. Şu ana kadar 7'si DEM Partili 2'si CHP'li toplam 9 belediyeye kayyum atandı.
İktidarın 2016'da başlattığı kayyum uygulaması üçüncü yerel seçim döneminde de devam ediyor.
AKP iktidarı, mart ayında yapılan ve henüz üzerinden 1 sene bile geçmeyen seçimlerin ardından toplam 9 belediyeye kayyum atadı.
Kayyum vesilesiyle 9 bölgede yurttaşların iradesi iktidar tarafından gasp edildi. 7 DEM Partili, 2 CHP'li belediyeye kayyum atandı.
İlk kayyum Hakkari'ye atandı. İkinci olarak Esenyurt'a kayyum atandı. Ardından 4 Kasım'da Urfa Halfeti, Mardin ve Batman belediye başkanları görevden uzaklaştırıldı.
Daha sonra da sırasıyla Van Bahçesaray, Dersim, Ovacık ve son olarak Mersin Akdeniz ilçelerine kayyum atandı.
Şu ana kadar kayyum atanan il ve ilçelerle buradaki seçim bölgelerinde alınan sonuçlar şu şekilde:
Hakkari (DEM Parti, yüzde 49)
Esenyurt (CHP, yüzde 49)
Urfa Halfeti (DEM Parti, yüzde 39,5)
Mardin (DEM Parti, yüzde 57,5)
Batman (DEM Parti yüzde 64,5)
Van Bahçesaray (DEM Parti, yüzde 21,3)
Dersim (DEM Parti, yüzde 40,2)
Ovacık (CHP, yüzde 33,6)
Mersin Akdeniz (DEM Parti, yüzde 37)