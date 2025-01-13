Yerel seçimlerin ardından hangi il ve ilçelere kayyum atandı?

İktidarın 2016'da başlattığı kayyum uygulaması üçüncü yerel seçim döneminde de devam ediyor.

AKP iktidarı, mart ayında yapılan ve henüz üzerinden 1 sene bile geçmeyen seçimlerin ardından toplam 9 belediyeye kayyum atadı.

Kayyum vesilesiyle 9 bölgede yurttaşların iradesi iktidar tarafından gasp edildi. 7 DEM Partili, 2 CHP'li belediyeye kayyum atandı.

İlk kayyum Hakkari'ye atandı. İkinci olarak Esenyurt'a kayyum atandı. Ardından 4 Kasım'da Urfa Halfeti, Mardin ve Batman belediye başkanları görevden uzaklaştırıldı.

Daha sonra da sırasıyla Van Bahçesaray, Dersim, Ovacık ve son olarak Mersin Akdeniz ilçelerine kayyum atandı.

Şu ana kadar kayyum atanan il ve ilçelerle buradaki seçim bölgelerinde alınan sonuçlar şu şekilde: