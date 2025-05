Yerel yönetimler güçlendirilmeli

Diyarbakır’da DEM Parti ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) öncülüğünde önceki gün bir araya gelen 301 kuruluş, PKK’nin yaptığı kongrenin ardından açıklaması beklenen 'fesih' karar öncesi toplandı. Toplantıda ilan edilen “Demokratik Birlik İnisiyatifi”, aldığı kararları kamuoyuna duyurdu. İnisiyatifin kuruluşunda DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM Parti milletvekilleri ve belediye eş başkanları, Demokratik Bölgeler Partisi ile çeşitli kuruluşlardan temsilciler yer aldı.

Demokratik Birlik İnisiyatifi’nin kuruluş deklarasyonu DEM Parti Van Milletvekili Gülistan Kaçmaz Sayyiğit tarafından okundu. Sayyiğit, "inisiyatifin tüm halkların, inançların ve kültürlerin birliğini inşasını hedefleyen bir sivil toplum platformu olarak şekillendiğini" ifade ederek, şunları söyledi:

“Kürdistan coğrafyası çok kimlikli, çok inançlı, çok kültürlü yapısıyla zengin bir toplumsal mozaiği temsil etmektedir. Bu tarihsel zenginliği ve mirası korumak, bir arada yaşama kültürüyle harmanlayarak demokratik toplumla bütünleştirmek tüm kuşakların ortak görevi ve sorumluluğudur. Demokratik Birlik İnisiyatifi, bu gerçekliğin bilinciyle, Kürdistan’daki tüm halkların, inançların ve kültürlerin birliğini ve demokratik yaşamın inşasını hedefleyen bir sivil toplum platformu olarak şekillenmiştir. Kürt sorununun adil, eşitlikçi ve demokratik çözümünü; aynı zamanda Türkiye’nin demokratikleşmesini önceleyen bu inisiyatif, sivil toplum cephesinden bu mücadeleye katkı sunmak amacıyla yola çıkmıştır.”

STATÜ SORUNU

Kürt meselesini "statü sorunu" olarak gördüklerini ifade eden Sayyiğit, inisiyatife ilişkin şunları söyledi:

Demokratik Birlik İnisiyatifi, inkar edilen, sömürülen ve haksızlığa uğrayan tüm toplumsal kesimlerin hak ve taleplerinin savunuculuğunu üstlenir. Her türlü baskı, asimilasyon ve antidemokratik uygulamalara karşı net bir duruş sergileyerek, demokratik ve özgür bir yaşamın inşası için mücadele etmeyi hedefler. Anadilinde kültür ve inançların özgürce gelişebilmesi için her türlü engelin kaldırılması yönünde mücadele eder. Anadilinde eğitim ve öğretim hakkı başta olmak üzere tüm dil ve kültürlerin yaşamın her alanında var olabilmesini savunur. Kültürel ve sanat çalışmalarının anadilinde özgürce yapılmasını savunur. Ekonomik sömürüye karşı çıkar, tüm emekçilerin ve toplumsal kesimlerin adil yaşam standartlarına ulaşması için emek örgütleriyle eşgüdüm içerisinde faaliyet yürütür.

Kürt meselesini bir özgürlük, demokrasi ve statü sorunu olarak değerlendirir ve çözümünün, yasal ve anayasal düzenlemeler ile yerel demokrasinin güçlendirilmesiyle mümkün olacağını savunur.

Orta Doğu’daki güncel gelişmeler ışığında, Kürt halkının ortak hareket kapasitesini güçlendirmeyi amaçlar."