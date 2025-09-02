Yerelden evrensele ‘Uçaneller Kuklaevi’

Kımız BOZKIR

‘Uçaneller Kuklaevi’ Lüleburgaz merkezli kukla tiyatrosu yapıyor ama nerdeyse dünyanın önemli ‘kukla festivallerinin’ çoğuna davetli olarak katılıyor, övgülerle, ödüllerle dönüyor ülkeye. Bu kez de Çin Halk Cumhuriyeti’nde düzenlenen 14. Uluslararası Çin Çocuk Tiyatrosu Festivali’ndeydiler, Kukla Tiyatrosu olarak hazırladıkları ‘Çirkin Ördek Yavrusu’ ile...

Lüleburgaz’da yaşayan ve orada hem kukla tiyatrosu hem de çocuklarla ve büyüklerle kukla atölyeleri yapan, Mesut Sarıoğlu ve Bircan Sarıoğlu, yerelde sanat üretmenin, yerelden bölgeye, bölgeden merkeze ve evrensele açılmanın en doğru örneklerinden olurken, Türkiye’de ve dünyada başarılarıyla var oluyorlar. Hem tiyatro hem kukla festivallerine katılan Uçaneller Kuklaevi, bir yandan da birçok ülkede katıldıkları atölyelerle kendilerini de geliştirerek, her sene dağarcıklarını genişleterek, tanışıklıklarını ve isimlerini güçlendirirken, sürekli ‘yenilenen’, ‘zenginleşen’ bir yapıyla Türkiye’yi de dünyaya taşıyorlar. Mesut Sarıoğlu, aynı zamanda bir hukukçu, sosyoloji ve basın yayın okumuş, artıklarını, eksiklerini hayatına katmış. Eşi Bircan Sarıoğlu ise görsel iletişim mezunu. Bir yandan işlerini yaparken, çocukları da kuklalarıyla hayatın içinde büyürler.

ÇİRKİN ÖRDEK YAVRUSU

Sanata hele de tiyatroya desteğin en az olduğu Türkiye’de, tiyatrocular, ticari tiyatroya ve dizilere itilerek, günlük yaşam kaygısından kurtulamazken, onlar mesleki alanlarından kazandıklarını da tiyatroya aktararak üretimin ve sanatın toplumsal bağını koruyorlar. Aslında bu güzelliklerin asıl sahibi dünyanın birçok ülkesinde adı geçen Lüleburgaz olsa da, kazanımın çoğu da Türkiye’nin.

14. Uluslararası Çin Çocuk Festivali’nin ardından da Danimarka’ya, Andersen kutlamaları için davetli oldukları H. C. Andersen Festivali’ne geçerek Kopenhag’a Andersen’in kasabası Odense’ye de Türkiye’den bir selam götürdüler. Şenliğe ‘Çirkin Ördek Yavrusu’ ile katılan tiyatro, Andersen’in ülkesinde, onun masalıyla sahne almaktan mutlu olmuştur mutlak. Bizler de Lüleburgaz’ın kukla tiyatrosu olarak, yerelden evrensele ses vermelerinden mutlu olduk.