Yeri ve zamanı tesadüf değil

CHP kaynakları, CHP Lideri Özgür Özel’e yönelik yumruklu saldırıyı, “İktidarın nefret dilinin sonucu” olarak değerlendiriyor. Yaşananları, “Tasarlanmış saldırı” olarak yorumlayan CHP’liler, “Nefret diline ve yaşatılanlara teslim olmayacağız” diyor. CHP kurmayları, 19 Mart’ta İBB’ye yönelik operasyonlarla başlayan ve “Darbe” olarak nitelendirilen sürece karşı eylemliliğini aksatmadan sürdüreceğinin altını çiziyor. CHP MYK, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

MYK toplantısında, İstanbul’da yaşanan fiziki saldırı ve siyasetteki güncel gelişmeler ele alındı. Edinilen bilgiye göre, toplantıda CHP lideri Özel’e yönelik fiziki saldırının, AKP ve ittifak ortağı MHP’nin siyasette yarattığı gerilimden bağımsız olmadığı değerlendirildi. CHP’nin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlattığı eylemler ile büyük bir ivme kazandığının altı çizilerek şunlar ifade edildi:

“CHP ne zaman bir ivme yakalasa genel başkanlarına saldırı olur. Toplum provoke edilmeye, kutuplaştırmaya çalışılır. Bu saldırı için doğrudan iktidarı suçlayamayız ama kutuplaşmadan faydalanan, dilini buna göre ayarlayan, oyunu bu yöntemle korumaya çalışan ve bu tip saldırıların zeminini oluşturan bir iktidar olduğunu da inkâr edemeyiz.” MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Özgür Özel’in ve CHP’nin adını anmadan yayımladığı kınama mesajı da değerlendirildi. Bahçeli’nin mesajının ayrıştırıcı bir üslupla kaleme alındığının altını çizen CHP’liler, “Yakın zamanda Öcalan’ı adıyla anan biri, CHP Genel Başkanı’nı da isim vererek anabilirdi. Karşımızda siyasi varlığını kutuplaşma ile sürdürmeye çalışan bir iktidar ve özellikle MHP var” ifadelerini kullandı.

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SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

İktidarın, büyüyen toplumsal muhalefet karşısında sergilediği bir başka tutum ise şiddet söylemi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta yaptığı açıklamada, “Daha kaç CHP’li bu uğurda telef olacak” dedi. Bu söylemin ardından Konya’da düzenlenen miting öncesi bir şahıs CHP otobüsünün geçtiği sırada havaya ateş açtı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Pazar günü düzenlenen Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreninde yumruklu saldırıya uğradı. Özel’e AKM çıkışında saldıran Selçuk Tengioğlu’nun, olaydan önce kaldığı otelde çay içip sohbet ettiğine dair görüntüler ortaya çıktı. Tengioğlu, ilk ifadesinde, "CHP'nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Taksim'de kaldığım apart otelden çıktım, program olduğunu duydum. Oraya gittiğimde aslında bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda da sinirlerime hakim olamadım" açıklamasında bulundu. Savcılıktan yapılan açıklamada Tengioğlu’nun gözaltı süresinin uzatıldığı ve soruşturmanın derinleştirildiği aktarıldı. Saldırganın kaldığı pansiyon mühürlenirken pansiyon sahibi de gözaltına alındı. CHP’nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da hedef gösterilmesinin ardından linç girişimine maruz kalmış, aldığı yumrukla yaralanmıştı.

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ANKETLERİN ORTALAMASI CHP DEDİ

MDRaporlar sayfası Nisan ayındaki 14 araştırma şirketinin verilerini derledi. Araştırmada; ALF Araştırma, Ankara Araştırma ve Danışmanlık, Area, Areda, BETİMAR, Di-En, GENAR, HBS, MAK, ORC, Özdemir, Piar, Team, Yöneylem şirketlerinin verilerine yer verildi. Nisan ayında CHP yüzde 33,9 ile birinci parti olurken, AKP yüzde 30,5 ile ikinci parti oldu. Araştırmada, Mart ayına göre; CHP'nin oyunu yüzde 1,5 artırdığı AKP'nin ise 0,2 artırdığı görülürken en çok kaybeden yüzde 0,8 ile Zafer ve YRP oldu.