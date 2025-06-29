Yerinde dönüşüm süresi uzatılmalı

Maraş merkezli depremlerin üzerinden yaklaşık 28 ay geçmesine rağmen bölgedeki yurttaşların sorunları bitmiyor.

Bu sorunların en büyüğü ise barınma. Depremlerin ardından yurttaşın kendi konutlarının olduğu bölgelerde evlerini yapmalarına fırsat tanımak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan "Yerinde Dönüşüm Projesi" kapsamındaki başvuruların son tarihi yarın. Depremzede yurttaşlar, sürenin uzatılması için yetkililere çağrı yaptı.

Hatay’daki depremzedelerin avukatı Sevim Küçük, BirGün’e yaptığı açıklamada süre uzatılmazsa yurttaşların mağduriyet yaşayacağını söyledi. Küçük, şöyle konuştu: “En son uzatılan tarih 30 Haziran. Yarına kadar gerekli ruhsat ve belgelerin tamamlanmış olması gerekiyor. Yerinde dönüşüm başvuruların yapılması, belediye yetkilileri tarafından gerekli ruhsat ve belgelerin verilmesi mümkün değil. Bu sınırlama bu kadar yıkımın olduğu yerde insan haklarını ihlal edebilecek nitelikte. Ayrıca, yasaya baktığımızda da bu sınırlara ilişkin bir düzenleme yok. Bu kadar kısa bir sürede durumu netleştirip, karar verip, belediyeye başvurup ruhsat ve gerekli belgeleri alması mümkün değil. Kaldı ki çok masraflı da bir süreç. Bu sebeple süreç uzatılmalı. Yerinde dönüşüm uygulamasından faydalanmak için idareye başvuru yapılması gerekiyor. Başvurular kabul edilirse sorun yok ancak kabul edilmemesi durumunda, elbette dava yoluna giderek yargıya başvurabilirler.”

DESTEK KESİLMEMELİ

Bölgede yaşayan yurttaşlar ise Çevre Bakanlığı’nın yarına kadar yapı ruhsatı alınan başvurulara hibe ve kredi desteği sağlanacağı, bu tarihten sonraki ruhsatlara destek verilmeyeceği yönündeki kararına tepki gösterdi. Malatya’daki depremzedeler “Mağduriyet yaşanmaması için yerinde dönüşüm süresi uzatılmalı; hak kayıplarının önüne geçilmeli. Yerinde inşaat süreçlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak için de kredi ve hibe miktarlarının güncellenmesi gerekiyor” dedi.

Öte yandan deprem bölgesindeki ticaret ve sanayi odaları geçen hafta ‘Yerinde Dönüşüm’ başvuru süresinin uzatılmasını talep eden ortak bildiri yayımladı. Bildiride, “Yerinde Dönüşüm’ projeleri, depremzedeler için umut ışığı olmuştur. Ancak, belirlenen son başvuru olan 30 Haziran tarihi, sahada yaşanan gerçeklikler ve karşılaşılan zorluklar göz önüne alındığında, hak sahipleri için ciddi bir mağduriyet riski taşımaktadır” denildi.

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Hatay’da en az 94 bin yurttaşın yerinde dönüşüm için başvurduğu ancak yalnızca 7 bin kişinin inşaat sürecine başlayabildiği belirlendi.