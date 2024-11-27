Yerinden edilmiş Lübnanlılar, ateşkesin ardından evlerine dönüyor

İsrail saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen Lübnanlıların bu sabah yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ardından evlerine dönüşü sürüyor.

Lübnan'ın güneyindeki Sayda'da bulunan evlerine geri dönen yerinden edilmiş Lübnanlılar, Beyrut - Sayda sahil yolunda yoğun trafiğe sebep oldu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Lübnan ile İsrail hükümetlerinin onaylamasının ardından duyurduğu ateşkes antlaşması yerel saatle 04.00 (Türkiye saati ile 05.00) itibarıyla yürürlüğe girmişti.

Antlaşmayla Hizbullah unsurları silahsızlandırılarak Litani Nehri'nin kuzeyine geçirilmesi öngörülüyor. 60 günlük süreç zarfında İsrail askerlerinin kademeli şekilde bölgeden geri çekilmesi planlanıyor.

Ateşkesin yürürlüğe gireceğinin açıklanmasından önce basına yansıyan iddialara göre, İsrail ordusunun ve Hizbullah'ın çekildiği İsrail-Lübnan sınırından Litani Nehri'ne kadar olan bölgeye 5 bin ila 10 bin kadar Lübnan askeri konuşlandırılacak.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararına uygun olarak Lübnan'daki söz konusu grupların yeniden silahlanmasını önlemek için, Lübnan'a silah satışı veya Lübnan içinde silah üretimi Lübnan hükümeti tarafından denetlenecek.

Öte yandan basında yer alan diğer bir iddiaya göre, "ABD, Hizbullah'ın antlaşmayı ihlal ettiği tespit edilirse İsrail'e yeniden saldırma hakkı tanıyan ve antlaşma metninde olmayan bir taahhüdde bulundu."

Ateşkes anlaşmasının tam metni ise şöyle:

1- İsrail ile Lübnan, 27 Kasım saat 04.00 itibarıyla aşağıda detayları belirtilen taahhütlere göre ateşkes anlaşmasını yürürlüğe koyacaktır.

2- Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların, İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek ve İsrail de Lübnan'da sivil askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırı bulunmayacak.

3- Hem İsrail hem Lübnan, sürdürülebilir barış ve güvenlik için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararının önemini kabul ediyor ve kararın tam olarak uygulanması için adımlar atacağını taahhüt ediyor.

4- Bu taahhütler, İsrail ve Lübnan'ın uluslararası hukuka uygun doğal meşru müdafaa hakkından vazgeçtiği anlamına gelmez.

5- Lübnan'daki BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ve sorumlulukları veya BMGK'nın 1701 sayılı kararı ve önceki kararlarındaki taahhütler saklı kalmak üzere, Lübnan'ın resmi askeri ve güvenlik güçleri, altyapısı ve silahları, Güney Litani bölgesine konuşlandırılacak.

6- BMGK'nin 1701 ve önceki kararlarıyla uyumlu olarak, Lübnan'da devlet dışı silahlı grupların yeniden kurulmasını ve yeniden silahlanmasını önlemek için, Lübnan'a herhangi bir silah ve ilgili malzeme satışı veya tedariki Lübnan hükümeti tarafından düzenlenecek ve kontrol edilecektir. Ayrıca, Lübnan'daki tüm silah ve ilgili malzeme üretimi Lübnan hükümeti tarafından düzenlenecek ve kontrol edilecektir.

7- BMGK'nin 1701 sayılı kararının uygulanması ve birinci paragraf uyarınca ateşkesin başlaması üzerine Lübnan hükümeti, Lübnan'ın resmi askeri ve güvenlik güçlerine, hareket özgürlüğü dahil olmak üzere gerekli tüm yetkileri sağlayacak ve BMGK'nin 1701 sayılı kararıyla ve önceki kararlarla uyumlu olarak, bunları şu şekilde talimatlandıracaktır:

a) Lübnan'a ve Lübnan genelinde, tüm sınır kapıları dahil olmak üzere, izinsiz silah ve ilgili malzeme girişini ve Lübnan içinde izinsiz silah ve malzeme üretimini izlemek ve bunlara karşı yaptırım uygulamak.

b) Güney Litani Bölgesi'nden başlayarak, silah ve ilgili malzemelerin üretimine yönelik mevcut tüm izinsiz tesisleri tasfiye etmek ve gelecekte bu tür tesislerin kurulmasını önlemek.

c) Güney Litani Bölgesi'nden başlayarak tüm altyapı ve askeri mevzileri tasfiye etmek, bu taahhütlere aykırı tüm ruhsatsız silahlara el koymak.

8- ABD ve Fransa, Lübnan için Askeri Teknik Komitesi içinde mümkün olan en kısa sürede Lübnan'ın güneyine Lübnan askeri kuvvetlerinden 10 bin askerin konuşlandırılmasına çalışacaktır. ABD ve Fransa ayrıca, Lübnan'daki konuşlanma seviyelerinin artırılması ve yeteneklerinin geliştirilmesi için uluslararası toplumla birlikte çalışarak Lübnan askeri kuvvetlerine gerekli desteği sağlamaya çalışacak.

9- Birinci paragrafa göre ateşkesin başlaması üzerine ve UNIFIL ve BMGK'nın 1701 sayılı kararı ve önceki kararlarındaki yetki ve sorumlulukları ihlal edilmeksizin İsrail ve Lübnan, UNIFIL ile koordinasyon halinde üçlü Mekanizma'yı yeniden formüle edecek ve geliştirecek. ABD'nin liderlik yaptığı, Fransa'nın da dahil olduğu ve UNIFIL'in bünyesinde yeniden formüle edilip geliştirilen Mekanizma, bu taahhütlerin izlenmesine, doğrulanmasına ve uygulanmasının sağlanmasına yardımcı olacak.

a) İsrail ve Lübnan, Mekanizma'nın çalışmalarını kolaylaştıracak, işbirliği yapacak ve güvenliklerini sağlayacak.

b) Mekanizma, Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nin, yetkisiz tesisleri ve yer üstü ve yer altı altyapılarını denetleme ve sökme, yetkisiz silahlara el koyma ve yetkisiz silahlı grupların varlığını önleme kapasitesini ve eğitimini güçlendirmek için Askeri Teknik Komite ile birlikte çalışacak.

c) Mekanizma'nın çalışmalarının yanı sıra, UNIFIL'in yetki alanı uyarınca çalışmaları devam edecek ve UNIFIL'in Mekanizma'nın etkinliğini artıran düzenleyici rolü aracılığıyla desteklediği çabalar da buna dahil olacak.

10- İsrail ve Lübnan, BMGK ile doğrudan iletişim kurma hakları saklı kalmak üzere iddia edilen ihlalleri Mekanizma ve UNIFIL'e bildirecektir. Mekanizma, bu taahhütlerin uygulanmasını sağlamak için danışma, inceleme, bilgi toplama ve yardımcı olma konusunda uygun prosedürler geliştirecektir.

11- Birinci paragrafa göre ateşkesin başlamasına müteakip Lübnan, resmi askeri ve güvenlik güçlerini tüm sınırlara ve tüm düzenlenmiş ve düzenlenmemiş kara, hava ve deniz sınır geçişlerine konuşlandıracaktır. Ayrıca Lübnan Silahlı Kuvvetleri, Güney Litani Bölgesi'ni sınırlayan hat boyunca tüm yollara ve köprülere güçler konuşlandıracak, yol blokları ve kontrol noktaları kuracaktır.

12- Birinci paragrafa göre ateşkesin başlaması üzerine İsrail, Mavi Hat'ın güneyinde aşamalı bir şekilde güçlerini çekecek ve buna paralel olarak Lübnan Silahlı Kuvvetleri, Güney Litani Bölgesindeki mevzilere konuşlanacak ve izinsiz alanların ve altyapının sökülmesi ve izinsiz silahların ve ilgili malzemelerin müsadere edilmesi dahil olmak üzere taahhütler kapsamındaki yükümlülüklerini uygulamaya başlayacaktır. Mekanizma, İsrail Savunma Kuvvetleri ve Lübnan Silahlı Kuvvetleri tarafından bu alanlarda 60 gün içinde aşamalı çekilme ve konuşlanma için belirli ve ayrıntılı planın yürütülmesini koordine edecektir.

13- İsrail ve Lübnan, ABD'nin BM'nin ortaklığıyla, 1701 sayılı karara uygun olarak Mavi Hat boyunca kalan anlaşmazlık noktalarının çözümü amacıyla İsrail ve Lübnan arasındaki dolaylı müzakerelere aracılık etmesini talep ediyor.