Yerine kayyum atanan Dersim Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan’ın ev hapsi cezası kaldırıldı

Dersim'de seçimleri kazanan ancak kısa süre sonra yerlerine kayyum atanarak görevden uzaklaştırılan DEM Partili Belediye Eş Başkanı Birsen Orhan’ın yargılandığı davada mahkeme, Orhan'ın ev hapsi ve yurt dışı yasağının kaldırılmasına karar verdi.

Birsen Orhan hakkında açılan davanın bugün görülen durulmasına Birsen Orhan ve avukatları katılırken yerine kayyum atanan Cevdet Konak, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş da mahkemeye dinleyici olarak katıldı.

Birsen Orhan, yaptığı savunmada üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Avukatları da savunmalarını tamamladıktan sonra tahliye talebinde bulundu. Savunma ve taleplerin ardından mahkeme heyeti, Birsen Orhan’ın ev hapsi ve yurt dışı yasağının kaldırılmasına karar vererek duruşmayı 7 Şubat’a erteledi.

Kararın ardından adliye önünde konuşan Orhan, bu süreçte kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

22 Kasım'da DEM Partili Dersim ve CHP'li Ovacık Belediyelerine kayyum atandıktan sonra gözaltına alınan ve ev hapsi cezası verilen Birsen Orhan, 30 Kasım Cumartesi günü yeniden gözaltına alınarak 'Toplantı ve gösteri yürüyüş kanununa muhalefet' ve 'Görevi yaptırmamak için direnme' iddialarıyla tutuklanmıştı.

Avukatlarının tutukluluğuna yaptığı itirazın ardından Birsen Orhan, yurt dışı yasağı adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakılmıştı.